Аршавин прокомментировал игру Соболева за «Зенит»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин оценил выступления нападающего Александра Соболева после перехода форварда в петербургский клуб.
– Вас удивила реакция болельщиков на трансфер Соболева?
– В этом аспекте Соболеву будет тяжело. А в плане игры – все зависит от него. Если у Соболева будет получаться забивать, он и сам будет чувствовать себя более уверенно.
– Как оцените два первых матча Соболева за «Зенит»?
– Пока он выглядит тяжеловато. Но и трудно было от Соболева чего-то ожидать, так как он долгое время не тренировался с командой. Тонус теряется.
– Что Соболеву нужно сделать, чтобы его приняли трибуны?
– Забить три «Спартаку» в золотом матче. Это может помочь (смеется). Вову [Быстрова] тоже хейтили, но он переломил. Посмотрим.
- Соболев провел за «Зенит» 3 матча и отдал 1 голевую передачу.
- Болельщики петербуржцев неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева.
- «Зенит» купил 27-летнего форварда у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.