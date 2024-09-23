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    Аршавин прокомментировал игру Соболева за «Зенит»

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин оценил выступления нападающего Александра Соболева после перехода форварда в петербургский клуб.

    – Вас удивила реакция болельщиков на трансфер Соболева?

    – В этом аспекте Соболеву будет тяжело. А в плане игры – все зависит от него. Если у Соболева будет получаться забивать, он и сам будет чувствовать себя более уверенно.

    – Как оцените два первых матча Соболева за «Зенит»?

    – Пока он выглядит тяжеловато. Но и трудно было от Соболева чего-то ожидать, так как он долгое время не тренировался с командой. Тонус теряется.

    – Что Соболеву нужно сделать, чтобы его приняли трибуны?

    – Забить три «Спартаку» в золотом матче. Это может помочь (смеется). Вову [Быстрова] тоже хейтили, но он переломил. Посмотрим.

    • Соболев провел за «Зенит» 3 матча и отдал 1 голевую передачу.
    • Болельщики петербуржцев неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева.
    • «Зенит» купил 27-летнего форварда у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    23.09.2024 13:34
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    Комментарии (6)
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    рылы
    1727088850
    Быстрова люто хейтили за то, что он подбежал к нашим трибунам и демонстративно поцеловал ромбик. Не нужно объяснять никому, какого уровня это предательство. Дзюба, к примеру, никогда не праздновал свои голы Спартаку. А потом СвиноВова заскучал по Питеру, и, когда объявили об обратном трансфере, его встретили и забросали сцаными красно-белыми тряпками прямо в рыло. Он тогда вместе со сборной приехал на поезде в Питер на игру с Лихтенштейном - на вокзале его уже ждали сотни фанатов с заранее заготовленными сцаными тряпками. Не помогла ни шикарная игра, ни голы в каждом матче, ни то, что он затащил нас в бронзу - навсегда остался мразью в глазах фанатов обоих клубов. Ещё и истерично визжал на Матч ТВ в студии, хорошо, что его отстранили.
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    alp
    1727091829
    нифига свиновова не переломил.. вираж хорошенько попросили не ***$0$ить гниду вот и весь секрет... а "никогда не лги не предавай" ему в догонку всегда летело
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    Taps
    1727092639
    Крайне разочарован позицией правления "Зенита" по Ушлёпку. Так спартаку не гадят ...
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    Константин-Шапкин-google
    1727119616
    Не много ли этому типу внимания. Ему покажешь медный грош, и делай с ним что хош.
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