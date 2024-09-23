Аршавин прокомментировал игру Соболева за «Зенит»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин оценил выступления нападающего Александра Соболева после перехода форварда в петербургский клуб.

– Вас удивила реакция болельщиков на трансфер Соболева?

– В этом аспекте Соболеву будет тяжело. А в плане игры – все зависит от него. Если у Соболева будет получаться забивать, он и сам будет чувствовать себя более уверенно.

– Как оцените два первых матча Соболева за «Зенит»?

– Пока он выглядит тяжеловато. Но и трудно было от Соболева чего-то ожидать, так как он долгое время не тренировался с командой. Тонус теряется.

– Что Соболеву нужно сделать, чтобы его приняли трибуны?

– Забить три «Спартаку» в золотом матче. Это может помочь (смеется). Вову [Быстрова] тоже хейтили, но он переломил. Посмотрим.