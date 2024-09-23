Мостовой был шокирован появлением Абаскаля на матче «Спартак» – «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на появление бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).
– Я в шоке был. Мне присылали. Я говорю: «Вы издеваетесь?!» Подумал, он приехал вещи забрать, дела закрыть какие-то, документы. Это нормально.
– А может, в «Химки»?
– Не вяжется. В «Химках» такой же аналитик. Только постарше. Они сказки рассказывают, а мы устаем слушать этот бред.
- Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль присутствовал на матче. По данным «Матч ТВ», он покинул стадион до окончания встречи.
- Испанец тренировал красно-белых с лета 2022‑го по апрель 2024 года.