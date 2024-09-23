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    • Мостовой был шокирован появлением Абаскаля на матче «Спартак» – «Динамо»

    Мостовой был шокирован появлением Абаскаля на матче «Спартак» – «Динамо»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на появление бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

    – Я в шоке был. Мне присылали. Я говорю: «Вы издеваетесь?!» Подумал, он приехал вещи забрать, дела закрыть какие-то, документы. Это нормально.

    – А может, в «Химки»?

    – Не вяжется. В «Химках» такой же аналитик. Только постарше. Они сказки рассказывают, а мы устаем слушать этот бред.

    • Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль присутствовал на матче. По данным «Матч ТВ», он покинул стадион до окончания встречи.
    • Испанец тренировал красно-белых с лета 2022‑го по апрель 2024 года.

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    Источник: Legalbet

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    23.09.2024 11:19
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    Комментарии (5)
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    ivany4
    1727083242
    Скажу, как говорят сегодня инсайд, а попросту слухи - его пригласил Станкович в качестве аналитика соперников и состояния своих игроков!)) Как тебе такое - практикант и стажировщик Мостовой?!))
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    The only one
    1727085020
    Царь в шоке... Шут в восторге...
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    k611
    1727088721
    Откуда столько желчи к человеку который ничего плохого ему не сделал. Нельзя так.
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    zigbert
    1727108020
    Все поступки и высказывания Мостового происходят от завышенной самооценки.
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