Мостовой был шокирован появлением Абаскаля на матче «Спартак» – «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на появление бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

– Я в шоке был. Мне присылали. Я говорю: «Вы издеваетесь?!» Подумал, он приехал вещи забрать, дела закрыть какие-то, документы. Это нормально.

– А может, в «Химки»?

– Не вяжется. В «Химках» такой же аналитик. Только постарше. Они сказки рассказывают, а мы устаем слушать этот бред.