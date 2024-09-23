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    Президент РПЛ оценил реакцию Карпина на судейство

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о записи главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с большим количеством смеющихся эмодзи, сделанной по поводу одного из решений ЭСК РФС.

    «Карпин по конкретному моменту высказался в своем телеграм‑канале. Я за публичность, там было все корректно. Оценил эпизод по‑своему, никого не оскорбил или не надавил. Вопрос, почему он это делает. Отдельно комментировать не буду», – сказал Алаев.

    Ранее комиссия признала верным решение Василия Казарцева отменить пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой защитника Диего Косты в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова», в котором «быки» победили 2:0. После Карпин в своем телеграм‑канале поинтересовался, почему арбитры ВАР позвали судью смотреть эпизод. Узнав о решении, тренер написал: «Гениально!!!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣»

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2024 09:44
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    Комментарии (4)
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    Владимир-Патраков-vkontak
    1727091211
    О том, что судейство в футболе у нас весьма и весьма ангажированное, а некоторые судьи просто неквалифицированные работники и откровенно тупят.Игроки в свою очередь распустились до хамские крайностей. Посмотрите на поведение игроков на поле - они скоро будут пинать судей, драться меж собой. А сколько притворства в поведении игроков, они своими ужимками рвут игру, превращают спорт в цирк. Гнать их в шею надо с поля.Бардак на поле это тоже итог убогого судейства.
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    alexpiter1953
    1727097847
    Алаев считает, что мяч квадратный... откуда р Он вылез на должность сию'
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    vovinho11
    1727250727
    РФС и судьи в глаза долбятся. Это уже проверено годами
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