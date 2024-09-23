Президент РПЛ оценил реакцию Карпина на судейство

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о записи главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с большим количеством смеющихся эмодзи, сделанной по поводу одного из решений ЭСК РФС.

«Карпин по конкретному моменту высказался в своем телеграм‑канале. Я за публичность, там было все корректно. Оценил эпизод по‑своему, никого не оскорбил или не надавил. Вопрос, почему он это делает. Отдельно комментировать не буду», – сказал Алаев.

Ранее комиссия признала верным решение Василия Казарцева отменить пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой защитника Диего Косты в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова», в котором «быки» победили 2:0. После Карпин в своем телеграм‑канале поинтересовался, почему арбитры ВАР позвали судью смотреть эпизод. Узнав о решении, тренер написал: «Гениально!!!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣»