Зобнину не понравились слова Тюкавина о Денисове: «Пусть следит за своими игроками»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин вступился за своего партнера Даниила Денисова.

Динамовец Константин Тюкавин после матча заявил, что Денисов не очень хорошо обороняется.

– Тюкавин сказал, что у Денисова низкий уровень игры в обороне, что думаете?

– Это его мнение, я считаю по-другому. Он во втором тайме сыграл хорошо, за исключением одного момента. Пусть следит за своими футболистами. Зачем так говорить, провоцировать?