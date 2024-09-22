Зобнину не понравились слова Тюкавина о Денисове: «Пусть следит за своими игроками»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин вступился за своего партнера Даниила Денисова.
- Динамовец Константин Тюкавин после матча заявил, что Денисов не очень хорошо обороняется.
– Тюкавин сказал, что у Денисова низкий уровень игры в обороне, что думаете?
– Это его мнение, я считаю по-другому. Он во втором тайме сыграл хорошо, за исключением одного момента. Пусть следит за своими футболистами. Зачем так говорить, провоцировать?
- Тюкавин забил спасительный для «Динамо» 2-й гол.
- Денисов – воспитанник «Спартака», Зобнин – воспитанник «Динамо».