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    • Зобнину не понравились слова Тюкавина о Денисове: «Пусть следит за своими игроками»

    Зобнину не понравились слова Тюкавина о Денисове: «Пусть следит за своими игроками»

    Капитан «Спартака» Роман Зобнин вступился за своего партнера Даниила Денисова.

    – Тюкавин сказал, что у Денисова низкий уровень игры в обороне, что думаете?

    – Это его мнение, я считаю по-другому. Он во втором тайме сыграл хорошо, за исключением одного момента. Пусть следит за своими футболистами. Зачем так говорить, провоцировать?

    • Тюкавин забил спасительный для «Динамо» 2-й гол.
    • Денисов – воспитанник «Спартака», Зобнин – воспитанник «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2024 22:24
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    Комментарии (29)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Спартачище
    1727062421
    Тюка же сам признался в первому голе, что бил не туда, так получилось))) В целом же на фоне легов разбалованные отечественные игруны выглядят жалко
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    Андрей-Чекин-google
    1727062524
    Автор, будь внимателен, Денисов воспитанник Зенита. Хотя в Спартаке давно.
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    timon2401
    1727063893
    совершенно верно Тюкавин и сказал...что Денисов, что Литвинов игроки с очень низким уровнем и вчерашняя игра эт опять доказала ... теперь соревноваться будут, кто из них больше вреда принесет команде(((
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    R_a_i_n
    1727066513
    Ого,ещё один пистапол-говорун. Два мяча забил, все жизнь удалась. Можно на право и на лево вьюшки раздавать.
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    SLADE2019
    1727070999
    Тюкавин конечно поступил не корректно. Но правда, к сожалению остается правдой. Денисов, Литвинов, Хлусевич не для чемпионства. Непонятно почему Литвинова в оборону ставят. Вроде что то стало получаться в опорной зоне, так нет.
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    Городовой
    1727072973
    Ну и футболисты у нас - у одних языки до колена болтаются, другие от своих истерических обид надрываются. Сплошной понос слов при запоре мыслей.
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    Sergey-Shipilov-yandex
    1727076604
    Похожим образом в несколько лет назад Месси - Алабу обыграл (даже на пятую точку посадил) и забил гол Баварии. Всё бывает и это не показатель, что защитник слабого уровня.
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    andr45
    1727077818
    А что придираться к этому слабоумному футболеру с улыбкой дебила? К тому же, за подобные слова в адрес как клуба, так и его сотрудников, полагается поощрительный бонус) PS Медиагазпром предупреждает: «О «Спартаке» или плохо, или ничего»
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    САДЫЧОК
    1727086375
    Тюкавин , тот еще гусь.В голове солома.Весь матч был бесполезный,потом повезло и забил, но теперь с такой игрой он долго не забьет! Принимать мяч спиной к воротам можно только в дворовом футболе!
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    Андрей-Прокопьев-yandex
    1727124554
    Денисов, литвинов, зобнин отстой, пока они будут играть за спартак то ему нечего не светит кроме 4-5 места.
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