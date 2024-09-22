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    Газизов ответил критикам своих трансферов в «Спартаке»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов вспомнил свои трансферы в клубе.

    – Давайте вспомним. Было первое трансферное окно после пандемии. Вообще ничего не сделаешь, было тяжело. Я пришел, когда «Спартак» шел на седьмом месте. Боролись за золото? Нет. Вы хотели трансферов? Хорошо. Хотели Кокорина – привезли! Ослабили другие клубы, показали свои чемпионские амбиции, как сейчас это делает другой клуб – он просто берет, и все. Мы делали это еще четыре года назад. Сейчас это, видите ли, правильно, а тогда было плохо? Мы показали, что никто не может взять Кокорина, а мы берем.

    Урунов – молодой футболист, которого тогда хотел ЦСКА. Если я имел влияние, я не мог его туда отдать. Ушел из «Уфы» и должен был самого сильного молодого парня забрать с собой. Мы его уговорили, хотя ЦСКА давал ему лучшие условия. Пригласили, а его «прикончили». Но кто-нибудь говорил, что это плохой игрок? Никто! Один из лучших футболистов Узбекистана, сейчас отлично играет и забивает в Иране. Я с удовольствием работал бы с ним дальше.

    – На нем как раз и началась эта «телеграмная война»?

    – Он молодой парень. Ему надо было помогать, а его взяли и «прижали».

    – Он же сам опубликовал фотографию с покупками.

    – Что, он пил, курил и плохо с женщинами обращался? Нет. Ну, оделся – что такого? Сейчас «Спартак» берет Мендеша, но он одевается очень неплохо – все говорят «красота». Не так, что ли? Эти «телеграмные войны», хайп – зачем все это?

    • Газизов провел в Москве полгода.
    • Затем менеджер вернулся в «Уфу».
    • Сейчас Газизов в «Динамо Мх».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.09.2024 15:36
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    Комментарии (3)
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    Ollegator
    1727010283
    краткий пересказ : "Давайте вспомним, кого я привёз! Да никого я нормального не привёз.. Ну и что же плохого я сделал?"
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    ivany4
    1727010976
    Справедлива поговорка - правый человек объясняет один раз и двигается дальше, а неправый постоянно пытается доказать что он не виноват.
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    alefreddy
    1727026932
    так ни о чем селекция
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