Бывший директор «Спартака» сравнил Дзюбу и Соболева

Юрий Первак, бывший генеральный директор «Спартака», высказался о результативности Артема Дзюбы в «Акроне».

Накануне Артем оформил ассистентский дубль в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:5).

«У меня всегда было очень хорошее мнение о Дзюбе. Я рад, что Артeм продолжает играть. Какая разница, в каком клубе. Где взяли его в этом возрасте, там и работает. Очень приятно, что Артeм по-прежнему в тонусе. И кто-то сравнивает Дзюбу с Соболевым, говорят, что они похожи. Это совершенно не так. Ментально Дзюба сильнее Соболева.

Артeм поведeт за собой команду «Акрон», сплотит еe. А Соболев побежит трусцой за другими в «Зените». Дзюба – ведущий, а Соболев – ведомый. Если и не будет много голов у Артема, то он же ещe ассистировать умеет. Он в любом случае принесeт пользу «Акрону». Вот Глушенков в прошлом сезоне был лучшим ассистентом. В этом сезоне Дзюба вполне может стать лучшим в РПЛ по голевым передачам», – сказал Первак.