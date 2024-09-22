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    Бывший директор «Спартака» сравнил Дзюбу и Соболева

    Юрий Первак, бывший генеральный директор «Спартака», высказался о результативности Артема Дзюбы в «Акроне».

    • Накануне Артем оформил ассистентский дубль в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:5).

    «У меня всегда было очень хорошее мнение о Дзюбе. Я рад, что Артeм продолжает играть. Какая разница, в каком клубе. Где взяли его в этом возрасте, там и работает. Очень приятно, что Артeм по-прежнему в тонусе. И кто-то сравнивает Дзюбу с Соболевым, говорят, что они похожи. Это совершенно не так. Ментально Дзюба сильнее Соболева.

    Артeм поведeт за собой команду «Акрон», сплотит еe. А Соболев побежит трусцой за другими в «Зените». Дзюба – ведущий, а Соболев – ведомый. Если и не будет много голов у Артема, то он же ещe ассистировать умеет. Он в любом случае принесeт пользу «Акрону». Вот Глушенков в прошлом сезоне был лучшим ассистентом. В этом сезоне Дзюба вполне может стать лучшим в РПЛ по голевым передачам», – сказал Первак.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • «Акрон» идет в таблице 11-м.

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    Источник: Metaratings

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    22.09.2024 14:21
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