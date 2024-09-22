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    Стало известно, сколько Дагестан тратит на «Динамо»

    Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов раскрыл клубный бюджет.

    – Бюджет около 1,2 миллиарда рублей. Всегда хочется больше. Но сегодняшний этап мы проходим с этими деньгами. Дальше научимся – будем зарабатывать больше. Наша задача – снизить на каком-то этапе нагрузку на республику. Это правильный путь, о котором нам говорит глава региона, и мы сами понимаем это. На начальном этапе республика нам помогает.

    – Сколько?

    – Это не секрет. Регион дает нам 500 миллионов.

    • «Динамо» проводит дебютный сезон в РПЛ.
    • Команда идет 9-й.
    • Газизов ранее руководил «Спартаком», «Уфой».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.09.2024 13:35
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