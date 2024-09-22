Стало известно, сколько Дагестан тратит на «Динамо»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов раскрыл клубный бюджет.

– Бюджет около 1,2 миллиарда рублей. Всегда хочется больше. Но сегодняшний этап мы проходим с этими деньгами. Дальше научимся – будем зарабатывать больше. Наша задача – снизить на каком-то этапе нагрузку на республику. Это правильный путь, о котором нам говорит глава региона, и мы сами понимаем это. На начальном этапе республика нам помогает.

– Сколько?

– Это не секрет. Регион дает нам 500 миллионов.