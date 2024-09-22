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    • Ловчев прокомментировал результативность Дзюбы в «Акроне»

    Ловчев прокомментировал результативность Дзюбы в «Акроне»

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал результативность Артема Дзюбы в «Акроне».

    • Форвард в 2 матчах РПЛ за «Акрон» оформил 3 ассиста.

    – Побьет ли Дзюба рекорд Александра Кержакова?

    – Дзюба – заметнейший и хороший футболист. Забьет! И я буду потом здесь сидеть [в студии «Матч ТВ»] и скажу: «А вы, наверное, не верили?»

    Хороший игрок Дзюба? Вот и что тогда спорить! Он может не забивать, но он отдает [голевые передачи]. Два гола отдал! Он учит молодых ребят в «Акроне» играть в футбол. Ладно, если бы он пешком ходил, но он два гола создал.

    • Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до лета.
    • Команда идет в РПЛ 11-й.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2024 09:18
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    Комментарии (1)
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    Semenycch
    1726988604
    Ловчев один из тех редких футболистов Спартака, с кем трудно не согласиться. Остальные - тупое и циничное стадо Шариковых!
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