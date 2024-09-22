Ловчев прокомментировал результативность Дзюбы в «Акроне»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал результативность Артема Дзюбы в «Акроне».

Форвард в 2 матчах РПЛ за «Акрон» оформил 3 ассиста.

– Побьет ли Дзюба рекорд Александра Кержакова?

– Дзюба – заметнейший и хороший футболист. Забьет! И я буду потом здесь сидеть [в студии «Матч ТВ»] и скажу: «А вы, наверное, не верили?»

Хороший игрок Дзюба? Вот и что тогда спорить! Он может не забивать, но он отдает [голевые передачи]. Два гола отдал! Он учит молодых ребят в «Акроне» играть в футбол. Ладно, если бы он пешком ходил, но он два гола создал.