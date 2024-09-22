Канчельскис: «Ассисты Дзюбы говорят об уровне РПЛ»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал результативность Артема Дзюбы в «Акроне».
- Форвард в 2 матчах РПЛ за «Акрон» оформил 3 ассиста.
«Голевые передачи Дзюбы говорят об уровне РПЛ, это надо понимать. Но Артем – большой молодец, продолжает свою футбольную карьеру, держит себя в форме. Он поможет «Акрону» – уверен в этом.
Уровень нашего чемпионата упал после отстранения – все это понимают, кроме некоторых «экспертов». Когда нас вернут в еврокубки, уровень нашего футбола заметно поднимется – вот увидите!» – сказал Канчельскис.
- Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до лета.
- Команда идет в РПЛ 11-й.