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    Канчельскис: «Ассисты Дзюбы говорят об уровне РПЛ»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал результативность Артема Дзюбы в «Акроне».

    • Форвард в 2 матчах РПЛ за «Акрон» оформил 3 ассиста.

    «Голевые передачи Дзюбы говорят об уровне РПЛ, это надо понимать. Но Артем – большой молодец, продолжает свою футбольную карьеру, держит себя в форме. Он поможет «Акрону» – уверен в этом.

    Уровень нашего чемпионата упал после отстранения – все это понимают, кроме некоторых «экспертов». Когда нас вернут в еврокубки, уровень нашего футбола заметно поднимется – вот увидите!» – сказал Канчельскис.

    • Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до лета.
    • Команда идет в РПЛ 11-й.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.09.2024 08:24
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    Комментарии (3)
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    1726984272
    То есть,дать голевой пас-это свидетельство низкого уровня,но он-молодец??? Видимо,бывших,а ныне-неудачников,нельзя допускать до комментирования всего,что не касается их прошлого.Завистливые и самолюбивые особи.Да,ещё деревья были большими...
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    The only one
    1726984465
    открыл прописные истины.
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