Канчельскис: «Ассисты Дзюбы говорят об уровне РПЛ»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал результативность Артема Дзюбы в «Акроне».

Форвард в 2 матчах РПЛ за «Акрон» оформил 3 ассиста.

«Голевые передачи Дзюбы говорят об уровне РПЛ, это надо понимать. Но Артем – большой молодец, продолжает свою футбольную карьеру, держит себя в форме. Он поможет «Акрону» – уверен в этом.

Уровень нашего чемпионата упал после отстранения – все это понимают, кроме некоторых «экспертов». Когда нас вернут в еврокубки, уровень нашего футбола заметно поднимется – вот увидите!» – сказал Канчельскис.