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    Созин заявил, что «Краснодар» сейчас лучше «Зенита»

    Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин сравнил «Краснодар» и «Зенит» перед очным матчем 10-го тура РПЛ.

    «Краснодар» набрал очень хороший ход. Конечно, можно сказать, что играли против дебютанта, что «Акрон» никогда не играл на таком высоком уровне и на многое не претендует. Но я бы обращал внимание на гостей – на их подход к матчам, игре. Нынешний «Краснодар» показывает, что после прошлого сезона, когда команда была близка к чемпионству, были сделаны правильные выводы. Очень мощная и организованная команда.

    «Краснодар» сейчас лучше «Зенита», а критики Мусаева и любители Ивича почему-то молчат. Так что я с удовольствием жду следующего тура, когда они дома сыграют с «Зенитом». И фаворит – именно «Краснодар», потому что у Семака сложности – накупили форвардов, а расставить их не могут», – сказал Созин.

    • Команды встретятся 28 сентября.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Краснодар» идет 2-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.09.2024 23:06
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    Комментарии (5)
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    Max-Min-vkontakte
    1726949663
    Андрейка явно что-то знает;-)
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    ZAITZEFF2011
    1726950635
    Каждая собака сейчас эксперт и дает совет всем командам как играть и каких игроков брать. Беда только в одном-все эти эксперты не работают в элитных клубах а многие из них- диванные специалисты.
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    The only one
    1726970026
    Ну пошли глазить Краснодар всем стадом...
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    subbotaspartak
    1726983509
    у Семака сложности – накупили форвардов, а расставить их не могут», – сказал Созин.... Игра пойдёт, сами расставятся, никакой Семак не помешает. Было бы кому расставляться.
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    Январь 59
    1727003791
    В следующем туре всё увидим. Кто лучше , кто хуже, кто набрал ход, кто тормозит. Не вижу смысла спорить за неделю до игры.
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