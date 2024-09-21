Дзюба объяснил, почему не стал бить сам в голевых эпизодах «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:5) сказал, почему не стал бить сам во время голевых моментов тольяттинцев. На счету форварда два голевых паса в прошедшей игре.
– Почему сам не стал бить?
– Когда вижу игрока в лучшей позиции, всегда отдаю передачу.
– Что можешь сказать об игре?
– «Краснодар» – хорошая команда, которая наказывает за малейшую ошибку. Нам нужно учиться и сделать так, чтобы соперник сам забивал, а не мы дарили шансы.
- Всего на счету Дзюбы 3 голевых паса в 3 встречах за «Акрон».
- Ранее он заявил, что одна из его целей – стать лучшим игроком в истории чемпионатов России по количеству баллов по системе «гол+пас». У лидирующего Дмитрия Лоськова их 265 (120 голов +145 передач), у форварда «Акрона» сейчас стало 258 (160+98).