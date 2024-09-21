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    • Дзюба объяснил, почему не стал бить сам в голевых эпизодах «Акрона»

    Дзюба объяснил, почему не стал бить сам в голевых эпизодах «Акрона»

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:5) сказал, почему не стал бить сам во время голевых моментов тольяттинцев. На счету форварда два голевых паса в прошедшей игре.

    – Почему сам не стал бить?

    – Когда вижу игрока в лучшей позиции, всегда отдаю передачу.

    – Что можешь сказать об игре?

    «Краснодар» – хорошая команда, которая наказывает за малейшую ошибку. Нам нужно учиться и сделать так, чтобы соперник сам забивал, а не мы дарили шансы.

    • Всего на счету Дзюбы 3 голевых паса в 3 встречах за «Акрон».
    • Ранее он заявил, что одна из его целей – стать лучшим игроком в истории чемпионатов России по количеству баллов по системе «гол+пас». У лидирующего Дмитрия Лоськова их 265 (120 голов +145 передач), у форварда «Акрона» сейчас стало 258 (160+98).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.09.2024 18:05
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