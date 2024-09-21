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    Тренер «Акрона» высказался об игре Дзюбы

    Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев после матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:5) высказался об игре нападающего Артем Дзюбы. В этой встрече 36-летний форвард отметился двумя голевыми передачами.

    «В первую очередь хочу отметить большую заинтересованность Артема. Он помогает команде, в которой играет. Это очень важно, что футболист это делает.

    Молодец. Есть куда стремиться, он это понимает. Главное, чтобы он был в хорошем физическом состоянии. И сегодня все 90 минут он не выпадал из игры и был хорош в оборонительных действиях. Это говорит о его вовлеченности в футбол и в команду.

    Он лидер, он человек, который может сплотить. Он по‑хорошему добрый. Это важно и для него, и для команды», – сказал Тедеев.

    • Дзюба отметился тремя голевыми пасами в двух матчах за «Акрон» в РПЛ.
    • Ранее онзаявил, что одна из его целей – стать лучшим игроком в истории чемпионатов России по количеству баллов по системе «гол+пас». У лидирующего Дмитрия Лоськова их 265 (120 голов +145 передач), у форварда «Акрона» сейчас стало 258 (160+98).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.09.2024 16:50
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    Комментарии (1)
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    Никола самаровский
    1726986114
    Он Локо со дна поднял и акрону поможет.
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