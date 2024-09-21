Дзюба отдал три голевых паса за два матча в «Акроне» в РПЛ

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отметился двумя голевыми пасами в матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:5).
На 54-й минуте он ассистировал Стефану Лончару, а на 86-й – Владимиру Хубулову.
Дзюба также делал голевой пас на Хубулова в своем первом матче за «Акрон» с «Химками» (3:0) в 8-м туре на 90+2-й минуте.
Форвард не отметился результативными действиями в кубковой игре с «Факелом» (2:0) 18 сентября.
- Ранее Дзюба заявил, что одна из его целей – стать лучшим игроком в истории чемпионатов России по количеству баллов по системе «гол+пас». У лидирующего Дмитрия Лоськова их 265 (120 голов +145 передач), у форварда «Акрона» сейчас стало 258 (160+98).
- Также Дзюба может опередить Александра Кержакова по общему количеству голов в истории российского футбола. Кержаков забил в сумме 233 мяча за клубы во всех официальных турнирах и сборную России, а Дзюба – 229.