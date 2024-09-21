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    Дзюба отдал три голевых паса за два матча в «Акроне» в РПЛ

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отметился двумя голевыми пасами в матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:5).

    На 54-й минуте он ассистировал Стефану Лончару, а на 86-й – Владимиру Хубулову.

    Дзюба также делал голевой пас на Хубулова в своем первом матче за «Акрон» с «Химками» (3:0) в 8-м туре на 90+2-й минуте.

    Форвард не отметился результативными действиями в кубковой игре с «Факелом» (2:0) 18 сентября.

    • Ранее Дзюба заявил, что одна из его целей – стать лучшим игроком в истории чемпионатов России по количеству баллов по системе «гол+пас». У лидирующего Дмитрия Лоськова их 265 (120 голов +145 передач), у форварда «Акрона» сейчас стало 258 (160+98).
    • Также Дзюба может опередить Александра Кержакова по общему количеству голов в истории российского футбола. Кержаков забил в сумме 233 мяча за клубы во всех официальных турнирах и сборную России, а Дзюба – 229.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 16:08
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    Комментарии (8)
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    Красногвардейчик
    1726924868
    Дзюба казался футболистом, только в Зените...где оттолкнув руками игрока, или оперевшись ему на плечи, мог скидывать мячи и забивать, при полном попустительстве судей...которые все под газпромом. В нынешней ситуации, это не прокатит...да и качество партнёров ниже днища
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    The only one
    1726925587
    Может при игре со Спартаком или Зенитом этого бы и хватило, но с Краснодаром не прокатило.
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    Цугундeр
    1726925674
    Упорство , в данном случае, вызывает уважение. Брутальная рожа ,ничего не скажешь. Вот успеха ему , и всё.!)
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    Plyash
    1726929917
    Я вообще не уважаю Дзюбу за всё прошлое,как спортсмена и человека,но дай ему бог помочь симпатичной команде Акрон,и это будет,надеюсь,чисто по мужски,но это будет уже совсем другая история. Удачи тебе Акрон с Дзюбой...
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    k611
    1726930402
    Толку то, если при этом пять пропустили.
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