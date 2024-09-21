Дзюба отдал три голевых паса за два матча в «Акроне» в РПЛ

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отметился двумя голевыми пасами в матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:5).

На 54-й минуте он ассистировал Стефану Лончару, а на 86-й – Владимиру Хубулову.

Дзюба также делал голевой пас на Хубулова в своем первом матче за «Акрон» с «Химками» (3:0) в 8-м туре на 90+2-й минуте.

Форвард не отметился результативными действиями в кубковой игре с «Факелом» (2:0) 18 сентября.