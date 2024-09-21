22 сентября 2024 года на стадионе «Тюпрас Стадиуму» состоится матч 6-го тура чемпионата Турции, в котором встретятся «Бешикташ» и «Еюпспор». Оба клуба находятся в хорошей форме и занимают высокие позиции в турнирной таблице: «Бешикташ» с 10 очками идет на 3-м месте, а «Еюпспор» с 9 очками – на 5-м месте.
Анализ команды «Бешикташ»
Под руководством Джованни ван Бронкхорста «Бешикташ» демонстрирует мощную атакующую игру, особенно благодаря Чиро Иммобиле, который забил 7 голов в 7 матчах. Команда не проигрывает на протяжении 11 матчей и стабильно забивает. В последних 5 матчах «Бешикташ» отличился 15 раз, что в среднем составляет 3 гола за игру. Однако есть проблемы в обороне: за те же 5 игр клуб пропустил 7 голов.
Последние 5 матчей:
-
Трабзонспор 1:1 Бешикташ
-
Бешикташ 2:0 Сивасспор
-
Бешикташ 5:1 Лугано
-
Лугано 3:3 Бешикташ
-
Бешикташ 4:2 Антальяспор
Ключевые показатели:
-
Забивает в среднем 3.00 гола за игру.
-
Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
-
Не проигрывает в 11 последних матчах.
Анализ команды «Еюпспор»
Команда под руководством Арды Турана также демонстрирует стабильную форму. Еюпспор не проигрывает на протяжении 6 матчей, но оборона показывает лучшие результаты, чем у «Бешикташа». В последних 5 играх «Еюпспор» пропустил лишь 4 гола, что в среднем составляет 0.80 гола за игру. В атаке они не столь результативны, как их соперники, однако стабильно забивают, в среднем 1.60 гола за матч.
Последние 5 матчей:
-
Кайсериспор 2:2 Еюпспор
-
Еюпспор 0:0 Трабзонспор
-
Сивасспор 0:1 Еюпспор
-
Еюпспор 4:1 Бодрум
-
Аланьяспор 1:1 Еюпспор
Ключевые показатели:
-
Забивает в среднем 1.60 гола за игру.
-
Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
-
Не проигрывает в 6 последних матчах.
Личные встречи
В последних очных встречах «Бешикташ» доминировал: победа 4:0 в Кубке Турции и победа 3:2 в товарищеской игре. Это указывает на явное преимущество «Бешикташа» в матчах против «Еюпспора».
Прогноз на матч
Обе команды находятся в хорошей форме, однако атакующий потенциал «Бешикташа» вкупе с фактором домашнего поля делает их фаворитами. «Еюпспор» сможет оказать сопротивление, но шансы на победу у гостей ниже. Ожидается матч с достаточным количеством голов.
Рекомендация: Победа «Бешикташа» и ТБ (2.5) за коэффициент 2.10.