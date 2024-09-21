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    • «Бешикташ» – «Еюпспор»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Турции – 22 сентября

    «Бешикташ» – «Еюпспор»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Турции – 22 сентября

    22 сентября 2024 года на стадионе «Тюпрас Стадиуму» состоится матч 6-го тура чемпионата Турции, в котором встретятся «Бешикташ» и «Еюпспор». Оба клуба находятся в хорошей форме и занимают высокие позиции в турнирной таблице: «Бешикташ» с 10 очками идет на 3-м месте, а «Еюпспор» с 9 очками – на 5-м месте.

    Анализ команды «Бешикташ»

    Под руководством Джованни ван Бронкхорста «Бешикташ» демонстрирует мощную атакующую игру, особенно благодаря Чиро Иммобиле, который забил 7 голов в 7 матчах. Команда не проигрывает на протяжении 11 матчей и стабильно забивает. В последних 5 матчах «Бешикташ» отличился 15 раз, что в среднем составляет 3 гола за игру. Однако есть проблемы в обороне: за те же 5 игр клуб пропустил 7 голов.

    Последние 5 матчей:

    • Трабзонспор 1:1 Бешикташ

    • Бешикташ 2:0 Сивасспор

    • Бешикташ 5:1 Лугано

    • Лугано 3:3 Бешикташ

    • Бешикташ 4:2 Антальяспор

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 3.00 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Не проигрывает в 11 последних матчах.

    Анализ команды «Еюпспор»

    Команда под руководством Арды Турана также демонстрирует стабильную форму. Еюпспор не проигрывает на протяжении 6 матчей, но оборона показывает лучшие результаты, чем у «Бешикташа». В последних 5 играх «Еюпспор» пропустил лишь 4 гола, что в среднем составляет 0.80 гола за игру. В атаке они не столь результативны, как их соперники, однако стабильно забивают, в среднем 1.60 гола за матч.

    Последние 5 матчей:

    • Кайсериспор 2:2 Еюпспор

    • Еюпспор 0:0 Трабзонспор

    • Сивасспор 0:1 Еюпспор

    • Еюпспор 4:1 Бодрум

    • Аланьяспор 1:1 Еюпспор

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Не проигрывает в 6 последних матчах.

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Бешикташ» доминировал: победа 4:0 в Кубке Турции и победа 3:2 в товарищеской игре. Это указывает на явное преимущество «Бешикташа» в матчах против «Еюпспора».

    Прогноз на матч

    Обе команды находятся в хорошей форме, однако атакующий потенциал «Бешикташа» вкупе с фактором домашнего поля делает их фаворитами. «Еюпспор» сможет оказать сопротивление, но шансы на победу у гостей ниже. Ожидается матч с достаточным количеством голов.

    Рекомендация: Победа «Бешикташа» и ТБ (2.5) за коэффициент 2.10.

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    «Бешикташ» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 15:53
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