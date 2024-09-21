22 сентября 2024 года на стадионе «Тюпрас Стадиуму» состоится матч 6-го тура чемпионата Турции, в котором встретятся «Бешикташ» и «Еюпспор». Оба клуба находятся в хорошей форме и занимают высокие позиции в турнирной таблице: «Бешикташ» с 10 очками идет на 3-м месте, а «Еюпспор» с 9 очками – на 5-м месте.

Анализ команды «Бешикташ»

Под руководством Джованни ван Бронкхорста «Бешикташ» демонстрирует мощную атакующую игру, особенно благодаря Чиро Иммобиле, который забил 7 голов в 7 матчах. Команда не проигрывает на протяжении 11 матчей и стабильно забивает. В последних 5 матчах «Бешикташ» отличился 15 раз, что в среднем составляет 3 гола за игру. Однако есть проблемы в обороне: за те же 5 игр клуб пропустил 7 голов.

Последние 5 матчей:

Трабзонспор 1:1 Бешикташ

Бешикташ 2:0 Сивасспор

Бешикташ 5:1 Лугано

Лугано 3:3 Бешикташ

Бешикташ 4:2 Антальяспор

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 3.00 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Не проигрывает в 11 последних матчах.

Анализ команды «Еюпспор»

Команда под руководством Арды Турана также демонстрирует стабильную форму. Еюпспор не проигрывает на протяжении 6 матчей, но оборона показывает лучшие результаты, чем у «Бешикташа». В последних 5 играх «Еюпспор» пропустил лишь 4 гола, что в среднем составляет 0.80 гола за игру. В атаке они не столь результативны, как их соперники, однако стабильно забивают, в среднем 1.60 гола за матч.

Последние 5 матчей:

Кайсериспор 2:2 Еюпспор

Еюпспор 0:0 Трабзонспор

Сивасспор 0:1 Еюпспор

Еюпспор 4:1 Бодрум

Аланьяспор 1:1 Еюпспор

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Не проигрывает в 6 последних матчах.

Личные встречи

В последних очных встречах «Бешикташ» доминировал: победа 4:0 в Кубке Турции и победа 3:2 в товарищеской игре. Это указывает на явное преимущество «Бешикташа» в матчах против «Еюпспора».

Прогноз на матч

Обе команды находятся в хорошей форме, однако атакующий потенциал «Бешикташа» вкупе с фактором домашнего поля делает их фаворитами. «Еюпспор» сможет оказать сопротивление, но шансы на победу у гостей ниже. Ожидается матч с достаточным количеством голов.

Рекомендация: Победа «Бешикташа» и ТБ (2.5) за коэффициент 2.10.