«Краснодар» в гостевом матче разгромил «Акрон» в рамках 9 тура РПЛ, итоговый счет 5:2.

Кордоба открыл счет на 27-ой.

Через две минуты Сперцян забил второй гол.

Лончар отличился во втором тайме. Дзюба выкатил на пустые ворота.

Сперцян оформил дубль.

Кордоба не стал отставать и тоже записал дубль на свой счет.

Хубулов отыграл один мяч на 86-ой. Дзюба снова отдал голевую передачу.

«Краснодар» быстро ответил. Кривцов забил на 89-ой.

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