Дзюба отметился голевой передачей во втором матче РПЛ подряд

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отдал голевой пас хавбеку тольяттинцев Стефану Лончару на 54-й минуте матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Российский форвард сделал голевую передачу во второй игре РПЛ подряд. Ранее он отметился результативным действием в дебютной игре за «Акрон» – он ассистировал Владимиру Хубулову на 90+2-й минуте встречи 8-го тура с «Химками» (3:0).

Дзюба не делал результативных действий в кубковой игре с «Факелом» (2:0) 18 сентября.

В данный момент «Акрон» уступает «Краснодару» в счете – 1:2. Идет второй тайм.