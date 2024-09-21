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    • Дзюба отметился голевой передачей во втором матче РПЛ подряд

    Дзюба отметился голевой передачей во втором матче РПЛ подряд

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отдал голевой пас хавбеку тольяттинцев Стефану Лончару на 54-й минуте матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    Российский форвард сделал голевую передачу во второй игре РПЛ подряд. Ранее он отметился результативным действием в дебютной игре за «Акрон» – он ассистировал Владимиру Хубулову на 90+2-й минуте встречи 8-го тура с «Химками» (3:0).

    Дзюба не делал результативных действий в кубковой игре с «Факелом» (2:0) 18 сентября.

    В данный момент «Акрон» уступает «Краснодару» в счете – 1:2. Идет второй тайм.

    • Ранее Дзюба заявил, что одна из его целей – стать лучшим игроком в истории чемпионатов России по количеству баллов по системе «гол+пас». У лидирующего Дмитрия Лоськова их 265 (120 голов +145 передач), у форварда «Акрона» сейчас стало 257 (160+97).
    • Также Дзюба может опередить Александра Кержакова по общему количеству голов в истории российского футбола. Кержаков забил в сумме 233 мяча за клубы во всех официальных турнирах и сборную России, а Дзюба – 229.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 15:21
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