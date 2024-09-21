Дзюба отметился голевой передачей во втором матче РПЛ подряд

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отдал голевой пас хавбеку тольяттинцев Стефану Лончару на 54-й минуте матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Российский форвард сделал голевую передачу во второй игре РПЛ подряд. Ранее он отметился результативным действием в дебютной игре за «Акрон» – он ассистировал Владимиру Хубулову на 90+2-й минуте встречи 8-го тура с «Химками» (3:0).
Дзюба не делал результативных действий в кубковой игре с «Факелом» (2:0) 18 сентября.
В данный момент «Акрон» уступает «Краснодару» в счете – 1:2. Идет второй тайм.
- Ранее Дзюба заявил, что одна из его целей – стать лучшим игроком в истории чемпионатов России по количеству баллов по системе «гол+пас». У лидирующего Дмитрия Лоськова их 265 (120 голов +145 передач), у форварда «Акрона» сейчас стало 257 (160+97).
- Также Дзюба может опередить Александра Кержакова по общему количеству голов в истории российского футбола. Кержаков забил в сумме 233 мяча за клубы во всех официальных турнирах и сборную России, а Дзюба – 229.