«Атланта»: «Миранчук не заметил отсутствие флага России под своей фамилией»

Пресс-служба «Атланты» прокомментировал скандал с отсутствием флага России под фамилией Алексея Миранчука в клубных соцсетях.

Клубная пресс-служба публиковала стартовый состав с флагами возле фамилий футболистов.

При этом российский триколор игнорировался.

После первых 2 матчей россиянина в клубе дизайн-политика «Атланты» была пересмотрена: в представлении составов на игру против «Интера Майами» (2:2) флагов не было и у всех остальных футболистов.

«Честно говоря, мы не уверены в том, как он отреагировал. Алексей не говорил с нами об этом. Так что, насколько мы знаем, он ничего не заметил. Он был сосредоточен на акклиматизации в команде.

Но ни Алексей, ни его адвокаты не просили одинакового оформления в стартовом составе команды. Алексей сосредоточен на футболе, а не на наших социальных сетях. Он стал отличным дополнением к команде», – сказали в «Аталанте».