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    • «Атланта»: «Миранчук не заметил отсутствие флага России под своей фамилией»

    «Атланта»: «Миранчук не заметил отсутствие флага России под своей фамилией»

    Пресс-служба «Атланты» прокомментировал скандал с отсутствием флага России под фамилией Алексея Миранчука в клубных соцсетях.

    • Клубная пресс-служба публиковала стартовый состав с флагами возле фамилий футболистов.
    • При этом российский триколор игнорировался.
    • После первых 2 матчей россиянина в клубе дизайн-политика «Атланты» была пересмотрена: в представлении составов на игру против «Интера Майами» (2:2) флагов не было и у всех остальных футболистов.

    «Честно говоря, мы не уверены в том, как он отреагировал. Алексей не говорил с нами об этом. Так что, насколько мы знаем, он ничего не заметил. Он был сосредоточен на акклиматизации в команде.

    Но ни Алексей, ни его адвокаты не просили одинакового оформления в стартовом составе команды. Алексей сосредоточен на футболе, а не на наших социальных сетях. Он стал отличным дополнением к команде», – сказали в «Аталанте».

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    Источник: ТАСС

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    21.09.2024 13:11
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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1726914352
    Да "отряд не заметил потери бойца ") У нас тут живые "иноагенты" с Вьетнамом не хотят играть ,а тут какая-то Америка.)
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    Rabinovi_ch
    1726918502
    На человеческий. - Да, мы не ставили флаг России. Политика и всё такое. Нам не известно реакции игрока, но нам сказали, чтобы такого больше не было, поэтому следующие составы без флагов стран.
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    АЛЕКС 58
    1726924558
    Его флаг-долоровая купюра!
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    bobsan
    1726933145
    А почему бы не представлять всех игроков под радужным флагом.Это так по европейски.
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