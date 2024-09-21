Адвокаты запросили дополнительные расследования по делу Промеса

В апелляционном суде Амстердама состоялись досудебные слушания по делу Квинси Промеса. О его итогам рассказала адвокат София Хоф.

«Мы сделали запросы о дополнительных расследованиях. Мы хотим допросить некоторых свидетелей. Мы также хотим получить дополнительную информацию о мессенджере SkyECC, где обсуждалась тема наркотиков. Прокуратура утверждает, что Промес является одним из участников беседы, тогда как сам Промес отрицает это.

Сейчас он ждет решения по экстрадиции, будет ли он отправлен в Нидерланды или нет. Параллельно он играет в ОАЭ.

Конечно, Промесу приходится нелегко. Но он сохраняет оптимизм и верит, что суд в конечном счете оправдает его», – сказала Хоф.