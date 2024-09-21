Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Адвокаты запросили дополнительные расследования по делу Промеса

    Адвокаты запросили дополнительные расследования по делу Промеса

    В апелляционном суде Амстердама состоялись досудебные слушания по делу Квинси Промеса. О его итогам рассказала адвокат София Хоф.

    «Мы сделали запросы о дополнительных расследованиях. Мы хотим допросить некоторых свидетелей. Мы также хотим получить дополнительную информацию о мессенджере SkyECC, где обсуждалась тема наркотиков. Прокуратура утверждает, что Промес является одним из участников беседы, тогда как сам Промес отрицает это.

    Сейчас он ждет решения по экстрадиции, будет ли он отправлен в Нидерланды или нет. Параллельно он играет в ОАЭ.

    Конечно, Промесу приходится нелегко. Но он сохраняет оптимизм и верит, что суд в конечном счете оправдает его», – сказала Хоф.

    • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.
    • Промес выступает в ОАЭ за клуб «Дубай Юнайтед» из 2-й по силе лиги.

    Новости по теме
    Клубу из ОАЭ не дают зарегистрировать Промеса 4
    Звезда «Дома-2» подтвердила, что родила от Промеса, и впервые показала лицо ребенка 12
    Николсон – о Промесе: «Надеюсь, что еще выйдем в ним вместе на поле» 2
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2024 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1726914618
    Антоха, ждем тебя.
    Ответить
    Конопляных дел мастер
    1726914922
    Осуждённый бандит, как и наркобарыга должен сидеть в тюрьме, а он ещё в футбол играет.
    Ответить
    andr45
    1726917916
    То есть апелляционный суд Амстердама счел представленные прокуратурой материалы по «делу» Промеса не только недостаточными, но и вызывающие большие сомнения в их достоверности?)
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1726919945
    Мразь . Мало получал по контрактам,решил на наркоте разбогатеть. Обезьяна хренова!
    Ответить
    7:1
    1726921904
    за курицу с рисом расплатился хоть? ему же в тюрьме выставили счёт за кормёжку. оплати курицу!
    Ответить
    Persona_non_Grata
    1726923722
    Ну вот - не всё так однозначно оказывается !!!...
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1726932309
    Антоха, держись! ждём тебя в Спартаке!
    Ответить
    alefreddy
    1726953841
    не все так просто когда заочно хотели осудить
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+