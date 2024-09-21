Медведев прокомментировал свою работу тренером на матче легенд «Зенита»: «Газпром» – мечты сбываются»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был тренером команды легенд в матче против ЦСКА (1:3).

Встреча прошла накануне в Петербурге на «Смене».

Матч был посвящен памяти тренера Павла Садырина.

Медведев в «Зените» с 2019 года.

«Как ощущаю себя в роли тренера? «Газпром» – мечты сбываются.

Я отвечаю за психологическое состояние команды до, во время и после матча. Матчей высшей лиги СССР, РПЛ, чемпионатов Франции, Италии, Германии, Испании посмотрел не меньше, чем главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг», – сказал Медведев.