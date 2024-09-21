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    • Медведев прокомментировал свою работу тренером на матче легенд «Зенита»: «Газпром» – мечты сбываются»

    Медведев прокомментировал свою работу тренером на матче легенд «Зенита»: «Газпром» – мечты сбываются»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был тренером команды легенд в матче против ЦСКА (1:3).

    • Встреча прошла накануне в Петербурге на «Смене».
    • Матч был посвящен памяти тренера Павла Садырина.
    • Медведев в «Зените» с 2019 года.

    «Как ощущаю себя в роли тренера? «Газпром» – мечты сбываются.

    Я отвечаю за психологическое состояние команды до, во время и после матча. Матчей высшей лиги СССР, РПЛ, чемпионатов Франции, Италии, Германии, Испании посмотрел не меньше, чем главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг», – сказал Медведев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.09.2024 08:59
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