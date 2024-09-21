Абена перечислил лидеров раздевалки «Спартака»

Летний новичок «Спартака» Миенти Абена определил лидеров раздевалки команды.
– Кого можете назвать лидером раздевалки?
– У нас есть капитан – Роман Зобнин. Кроме него, у нас есть игроки, которые могут что-то сказать, такие как Срджан Бабич, Шамар Николсон. Для меня важно, что такие игроки есть в раздевалке. Каждый что-то может сказать – это то, что нужно мне.
- Суринамец куплен у «Ференцвароша» летом за 1,2 миллиона евро.
- Абена провел за «Спартак» 4 матча.
- На счету 29-летнего Миенти 18 матчей за Суринам, 1 гол.