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    Абена перечислил лидеров раздевалки «Спартака»

    Летний новичок «Спартака» Миенти Абена определил лидеров раздевалки команды.

    – Кого можете назвать лидером раздевалки?

    – У нас есть капитан – Роман Зобнин. Кроме него, у нас есть игроки, которые могут что-то сказать, такие как Срджан Бабич, Шамар Николсон. Для меня важно, что такие игроки есть в раздевалке. Каждый что-то может сказать – это то, что нужно мне.

    • Суринамец куплен у «Ференцвароша» летом за 1,2 миллиона евро.
    • Абена провел за «Спартак» 4 матча.
    • На счету 29-летнего Миенти 18 матчей за Суринам, 1 гол.

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    Источник: «Советский спорт»

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    21.09.2024 08:54
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