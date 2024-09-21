Сафонов назвал лучший летний трансфер «Спартака» – это не Барко

Агент Алексей Сафонов высказался о летних новичках «Спартака».

«Давай возьмeм тот же «Спартак». Они подписали Барко, я сомневался в нeм. Он маленький, как Месси и круглый, как кабачок. А смотрится здорово! Абена, мне кажется, игрок очень высокого уровня, но пока что не играет.

Если «Спартак» заявит свою команду в Медиалиге, то Довбня – номер один туда. Лучшее приобретение «Спартака» – это Деян Станкович. У команды появился характер, с каждым матчем она становится всe сильнее и сильнее», – сказал Сафонов.