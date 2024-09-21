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    • Сафонов назвал лучший летний трансфер «Спартака» – это не Барко

    Сафонов назвал лучший летний трансфер «Спартака» – это не Барко

    Агент Алексей Сафонов высказался о летних новичках «Спартака».

    «Давай возьмeм тот же «Спартак». Они подписали Барко, я сомневался в нeм. Он маленький, как Месси и круглый, как кабачок. А смотрится здорово! Абена, мне кажется, игрок очень высокого уровня, но пока что не играет.

    Если «Спартак» заявит свою команду в Медиалиге, то Довбня – номер один туда. Лучшее приобретение «Спартака» – это Деян Станкович. У команды появился характер, с каждым матчем она становится всe сильнее и сильнее», – сказал Сафонов.

    • «Спартак» летом потратил на новичков более 27 миллионов евро.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • Станкович-тренер брал чемпионаты Сербии и Венгрии.

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    Источник: Metaratings

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    21.09.2024 08:46
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    Комментарии (11)
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    Конопляных дел мастер
    1726898118
    Лучшие приобретения в Спартаке это судейский корпус.
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    Александр.Т.
    1726901903
    ну по сравнению с прошлым сезоном за 8 туров на 2очка больше набрали в РПЛ
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    BoevStas1
    1726905528
    Это все хорошо,а срач тв почему сегодня,из трех матчей ни одного не показывает,за то немцы,испанцы и италия???)))смешно козлины
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    FCSpartakM
    1726917699
    Абена прям сейчас спокойно может играть в старте.
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    Igr-Rоmanyuta-google
    1726933536
    Нет ...совсем не лучший выбор ( Станкович)
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