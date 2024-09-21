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    • Семшов дал совет Соболеву, как расположить фанатов «Зенита»

    Семшов дал совет Соболеву, как расположить фанатов «Зенита»

    Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов объяснил форварду Александру Соболеву, как расположить болельщиков. Они оскорбляют экс-спартаковца.

    Александр Соболев – резонансный переход. Болельщики уже выразили свое недовольство. Как ему завоевать любовь фанатов? Как стать своим в Питере?

    – Играть и забивать, не обращать внимания на прессу. Пусть болельщики кричат, это футбольная жизнь. Понятно, что непросто. Он, наверное, знал, что так и будет. Мы все прекрасно понимаем, как и что происходит, если ты переходишь из одного клуба в стан соперника.

    – Он такую тактику и выбрал. Александр после матча с «Рубином» вышел и сказал, что ничего не слышал.

    – Ну, может, из-за гула и не слышал. Конечно, какие-то возгласы слышно, как болельщики реагируют. Я думаю, что это нормальная жизнь любого футболиста. В европейском чемпионате, например, когда из «Реала» в «Барселону» или из «Барселоны» в «Реал» переходят, там тоже негодование. Это наша жизнь. Нужно просто быть более профессиональными.

    • Соболев куплен за 10 миллионов евро.
    • Игрок провел в «Спартаке» 4,5 года.
    • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2024 00:18
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    Комментарии (4)
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    aldo conte
    1726887884
    "Играть и забивать" - совет хороший. Осталось за малым - реализовать его. Получится у Соболева или нет - вот в чём вопрос.
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    Alexxc
    1726891750
    Я бы другой дал совет. Перейди в динамо Киев. И пускай Игорь семшов и другие нянчуться с тобой.учат поведению. А ты к бендерам перейди в Киев. Посмотрим что скажут
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    Хулиганин
    1726909938
    Ну а если не получится забивать, то начать засирать эфир сказками, как он счастлив сегодня. И как страдал в Москве.
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