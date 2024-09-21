Семшов дал совет Соболеву, как расположить фанатов «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов объяснил форварду Александру Соболеву, как расположить болельщиков. Они оскорбляют экс-спартаковца.

– Александр Соболев – резонансный переход. Болельщики уже выразили свое недовольство. Как ему завоевать любовь фанатов? Как стать своим в Питере?

– Играть и забивать, не обращать внимания на прессу. Пусть болельщики кричат, это футбольная жизнь. Понятно, что непросто. Он, наверное, знал, что так и будет. Мы все прекрасно понимаем, как и что происходит, если ты переходишь из одного клуба в стан соперника.

– Он такую тактику и выбрал. Александр после матча с «Рубином» вышел и сказал, что ничего не слышал.

– Ну, может, из-за гула и не слышал. Конечно, какие-то возгласы слышно, как болельщики реагируют. Я думаю, что это нормальная жизнь любого футболиста. В европейском чемпионате, например, когда из «Реала» в «Барселону» или из «Барселоны» в «Реал» переходят, там тоже негодование. Это наша жизнь. Нужно просто быть более профессиональными.