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    Сафонов ответил, кто сильнее – Дзюба или Соболев

    Футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективы летнего новичка «Зенита» Александра Соболева.

    • Соболев куплен за 10 миллионов евро.
    • Игрок провел в «Спартаке» 4,5 года.
    • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.

    – Вы говорили, что переход Соболева в «Зенит» – это хайп.

    – Ещe до дебюта Соболева к игроку было приковано особое внимание, болельщики скандировали оскорбительные кричалки. Конечно, это дополнительное внимание к «Зениту». Вообще, я считаю, что Гонду и Кассьерра сильнее Соболева.

    – Сможет ли Соболев стать топ-бомбардиром в составе «Зенита»?

    – Не верю. Соболев находится под большим давлением, даже у Дзюбы переход в «Зенит» получился мягче. К тому же, Артeм на голову сильнее Соболева, давайте называть вещи своими именами. Он умел держать удар в Санкт-Петербурге, несмотря ни на что.

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    Источник: Metaratings

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    20.09.2024 22:18
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    Комментарии (3)
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    qwertyйцукен
    1726862990
    Кто сильнее слон или кит.Спорят дети.
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    NewLife
    1726865488
    Мыльная опера.
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    The only one
    1726885543
    А дружба сильнее всех на свете...
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