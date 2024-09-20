Сафонов ответил, кто сильнее – Дзюба или Соболев

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективы летнего новичка «Зенита» Александра Соболева.
- Соболев куплен за 10 миллионов евро.
- Игрок провел в «Спартаке» 4,5 года.
- Соболев – воспитанник барнаульского футбола.
– Вы говорили, что переход Соболева в «Зенит» – это хайп.
– Ещe до дебюта Соболева к игроку было приковано особое внимание, болельщики скандировали оскорбительные кричалки. Конечно, это дополнительное внимание к «Зениту». Вообще, я считаю, что Гонду и Кассьерра сильнее Соболева.
– Сможет ли Соболев стать топ-бомбардиром в составе «Зенита»?
– Не верю. Соболев находится под большим давлением, даже у Дзюбы переход в «Зенит» получился мягче. К тому же, Артeм на голову сильнее Соболева, давайте называть вещи своими именами. Он умел держать удар в Санкт-Петербурге, несмотря ни на что.