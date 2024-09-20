Аршавин возмутился, что Жирков играл в матче легенд за ЦСКА, а не за «Зенит»

Нападающий команды легенд «Зенита» Андрей Аршавин дал комментарий после игры против ЦСКА (1:3).

– Насколько принципиально противостояние с ЦСКА?

– Никто старается не уступать, значит принципиально. Вот Жирков волтузит, уже надоел.

– Почему Жирков играет не за «Зенит»?

– Вот это провал на трансферном рынке случился.

– Что скажешь по игре? Что успел на поле?

– Сел, сразу как нога заболела. Пока у ЦСКА в обороне был Набабкин, я даже не старался бежать вперед. Как Корнаухова увидел, то понял, что есть шансы, но нога так болит… Были хорошие врывания у Смольникова, но слева Щенников и Жирков – там совсем не прорваться.