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    • Аршавин возмутился, что Жирков играл в матче легенд за ЦСКА, а не за «Зенит»

    Аршавин возмутился, что Жирков играл в матче легенд за ЦСКА, а не за «Зенит»

    Нападающий команды легенд «Зенита» Андрей Аршавин дал комментарий после игры против ЦСКА (1:3).

    – Насколько принципиально противостояние с ЦСКА?

    – Никто старается не уступать, значит принципиально. Вот Жирков волтузит, уже надоел.

    – Почему Жирков играет не за «Зенит»?

    – Вот это провал на трансферном рынке случился.

    – Что скажешь по игре? Что успел на поле?

    – Сел, сразу как нога заболела. Пока у ЦСКА в обороне был Набабкин, я даже не старался бежать вперед. Как Корнаухова увидел, то понял, что есть шансы, но нога так болит… Были хорошие врывания у Смольникова, но слева Щенников и Жирков – там совсем не прорваться.

    • Жирков с ЦСКА брал Кубок УЕФА.
    • За москвичей Юрий провел 215 матчей, забил 24 гола, сделал 51 ассист.
    • За «Зенит» у Жиркова 127 игр, 5 голов, 16 результативных передач.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.09.2024 21:22
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    Комментарии (2)
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    Виктор56--google
    1726900169
    Жирков честно отыграл, и достоин уважения
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    vovinho11
    1727030566
    ***** и так в достатке. Через десяток лет сплошные латины будут легенды. Не плачь!
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