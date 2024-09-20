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    • Медведев отреагировал на слова Амарала про Глушенкова: «Спартак» хочет оправдать себя, что просмотрели классного футболиста»

    Медведев отреагировал на слова Амарала про Глушенкова: «Спартак» хочет оправдать себя, что просмотрели классного футболиста»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

    • Португалец заявил, что «Спартак» отказался возвращать Максима Глушенкова из-за его поведения в раздевалке.

    «Вы рассказываете какие-то спартаковские ужасы. У нас и в раздевалке, и на поле, и в столовке обстановке командная.

    Если они хотят оправдать себя, что просмотрели такого классного футболиста, то пусть ищут себе оправдания.

    Если команда говорит, что она становится лучше, избавляясь от футболистов, то я с таким подходом категорически не согласен. Ребята, которые к нам переходят, приходят для того, чтобы сделать «Зенит» сильнее», – сказал Медведев.

    • «Зенит» купил Глушенкова летом у «Локомотива» за 6,3 миллиона евро.
    • За «Спартак» Максим по ходу карьеры провел 11 матчей.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    20.09.2024 21:11
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    Комментарии (3)
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    ziborock
    1726859612
    Говнецо только в Зените приживается! И как раз таки как футболиста именно Спартак присмотрел Глушенкова и забрал его из Чертаново а не Зенит, но как человек он оказался с гнильцой, Зениту в самый раз!
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    ivany4
    1726860302
    Что сейчас мериться причинадлами. Спартак уже знает кто такой Глушенков. Пусть узнает это и Медведев. А в конце сезона узнаем кто прав.
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    nik55
    1726860650
    скоро и бо-жи ныть начнут
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