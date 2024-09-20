Медведев отреагировал на слова Амарала про Глушенкова: «Спартак» хочет оправдать себя, что просмотрели классного футболиста»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

Португалец заявил, что «Спартак» отказался возвращать Максима Глушенкова из-за его поведения в раздевалке.

«Вы рассказываете какие-то спартаковские ужасы. У нас и в раздевалке, и на поле, и в столовке обстановке командная.

Если они хотят оправдать себя, что просмотрели такого классного футболиста, то пусть ищут себе оправдания.

Если команда говорит, что она становится лучше, избавляясь от футболистов, то я с таким подходом категорически не согласен. Ребята, которые к нам переходят, приходят для того, чтобы сделать «Зенит» сильнее», – сказал Медведев.