Медведев отреагировал на слова Амарала про Глушенкова: «Спартак» хочет оправдать себя, что просмотрели классного футболиста»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.
- Португалец заявил, что «Спартак» отказался возвращать Максима Глушенкова из-за его поведения в раздевалке.
«Вы рассказываете какие-то спартаковские ужасы. У нас и в раздевалке, и на поле, и в столовке обстановке командная.
Если они хотят оправдать себя, что просмотрели такого классного футболиста, то пусть ищут себе оправдания.
Если команда говорит, что она становится лучше, избавляясь от футболистов, то я с таким подходом категорически не согласен. Ребята, которые к нам переходят, приходят для того, чтобы сделать «Зенит» сильнее», – сказал Медведев.
- «Зенит» купил Глушенкова летом у «Локомотива» за 6,3 миллиона евро.
- За «Спартак» Максим по ходу карьеры провел 11 матчей.