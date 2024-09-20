Соболев рассказал о плохом влиянии денег на свою карьеру

Нападающий «Зенита» Александр Соболев вспомнил детали ранних лет карьеры.

«Когда я перешeл в Самару – в первые полгода мы вышли в РПЛ. У меня там пошло сразу – я начал забивать. Молодым ребятам будет поучительно. Мы вышли в РПЛ – у меня зарплата выросла вдвое. Буквально пять игр проходит, я забиваю красивый гол «Ростову» – мне зарплату поднимают ещe вдвое. И всe, я перестал играть. Я думал: «Мне платят такие деньги! Просто так платить не будут. Я классный». И всe это длилось до зимы.

Потом меня отправляют в аренду в «Енисей». Я прихожу туда и думаю: «Ну, здесь-то я буду 100% играть». Раз матч, два, три – я не играю. Я включил голову, что нужно работать. Неважно, кто ты, что ты. Фамилия в футбол не играет. Начал работать на максимуме», – сказал Соболев на ютуб-канале «Зенита».