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    Соболев рассказал о плохом влиянии денег на свою карьеру

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев вспомнил детали ранних лет карьеры.

    «Когда я перешeл в Самару – в первые полгода мы вышли в РПЛ. У меня там пошло сразу – я начал забивать. Молодым ребятам будет поучительно. Мы вышли в РПЛ – у меня зарплата выросла вдвое. Буквально пять игр проходит, я забиваю красивый гол «Ростову» – мне зарплату поднимают ещe вдвое. И всe, я перестал играть. Я думал: «Мне платят такие деньги! Просто так платить не будут. Я классный». И всe это длилось до зимы.

    Потом меня отправляют в аренду в «Енисей». Я прихожу туда и думаю: «Ну, здесь-то я буду 100% играть». Раз матч, два, три – я не играю. Я включил голову, что нужно работать. Неважно, кто ты, что ты. Фамилия в футбол не играет. Начал работать на максимуме», – сказал Соболев на ютуб-канале «Зенита».

    • В 2020 году игрок оказался в «Спартаке».
    • Этим летом «Зенит» купил Соболева за 10 миллионов евро.
    • Александр – воспитанник барнаульского футбола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.09.2024 20:22
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    Комментарии (7)
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    gunstilzit
    1726853255
    Типа намекнул Зениту,играть не буду,деньги есть.
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    MazaiNN
    1726854233
    Дальше Санёк тебя ждёт обратная дорога вниз так как выше только ,,звёзды,,..)
    Ответить
    ...уефан
    1726855247
    ...вы посмотрите на него, какой разговорчивый стал!)...
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    timon2401
    1726855344
    лучше бы рассказал о своём "неудачном" воспитании...плохо Саша плевать в колодец из которого раньше пил..
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    erybov1965
    1726859624
    Потом повторилось все в Спартаке,думал "прокатит",как ранее,но все же получилось только уже в Зените - зарплата еще выше,все-таки так работает.Самый главный вызов получен,все выполнено - началось хорошее влияние денег,можно уже не играть.
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