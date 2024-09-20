Погребняка удивил переход Соболева в «Зенит»

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк высказался о переходе Александра Соболева в петербургский клуб.

– Ещe один громкий трансфер – Александр Соболев, который сталкивается с критикой болельщиков. Как вести себя в этой ситуации?

– Забивать и повышать свою результативность. Да, сейчас ему это не очень помогает. Но он и сыграл пару матчей. Всe в его ногах. У меня таких проблем не было. Но, чтобы ему раскрыться, надо серьeзно постараться.

– Вас вообще удивило, что «Зенит» его так сильно захотел?

– Честно – да. Не совсем это понял.