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    Погребняка удивил переход Соболева в «Зенит»

    Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк высказался о переходе Александра Соболева в петербургский клуб.

    – Ещe один громкий трансфер – Александр Соболев, который сталкивается с критикой болельщиков. Как вести себя в этой ситуации?

    – Забивать и повышать свою результативность. Да, сейчас ему это не очень помогает. Но он и сыграл пару матчей. Всe в его ногах. У меня таких проблем не было. Но, чтобы ему раскрыться, надо серьeзно постараться.

    – Вас вообще удивило, что «Зенит» его так сильно захотел?

    – Честно – да. Не совсем это понял.

    • Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» этим летом.
    • Сумма трансфера составила 10 млн евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.09.2024 18:27
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1726847226
    Чего тут непонятного то? Зенит захотел с помощью своего БАБЛА ослабить Спартака. Что благополучно и сделал...(
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