Алексей Миранчук рассказал о своей зарплате в США

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук подтвердил, что получает в США больше, чем в Италии.

Ранее сообщалось, что зарплата российского футболиста в МЛС составляет около 3 миллионов евро в год.

– Твой агент Вадим Шпинев говорил: «В Италии, в Европе мы такие условия вряд ли получим». Неужели предложение «Атланты» по финансам было лучше тех, что были из европейских клубов?

– Да, лучше. Тут все данные открыты, вы можете это посмотреть.

– Коллега из Атланты сказал, что официальные данные по твоей и всем остальным зарплатам ассоциация игроков МЛС опубликует в октябре.

– Ждите, ха-ха!

– Уточни: зарплата в «Атланте» у тебя даже больше, чем была в «Аталанте»?

– Больше.