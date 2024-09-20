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    Алексей Миранчук рассказал о своей зарплате в США

    Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук подтвердил, что получает в США больше, чем в Италии.

    Ранее сообщалось, что зарплата российского футболиста в МЛС составляет около 3 миллионов евро в год.

    – Твой агент Вадим Шпинев говорил: «В Италии, в Европе мы такие условия вряд ли получим». Неужели предложение «Атланты» по финансам было лучше тех, что были из европейских клубов?

    – Да, лучше. Тут все данные открыты, вы можете это посмотреть.

    – Коллега из Атланты сказал, что официальные данные по твоей и всем остальным зарплатам ассоциация игроков МЛС опубликует в октябре.

    – Ждите, ха-ха!

    – Уточни: зарплата в «Атланте» у тебя даже больше, чем была в «Аталанте»?

    – Больше.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2024 18:12
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    swot1205
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    что за мода считать чужие деньги
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