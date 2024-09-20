Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Лопырева оценила гол Миранчука в ворота «Интера Майами»

    Российская модель и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева высказалась о дебютном голе Алексея Миранчука в МЛС. Полузащитник «Атланты Юнайтед» забил дальним ударом в девятку в матче против «Интера Майами» (2:2).

    «Гол просто фантастика! Прекрасный старт, желаю удачи Алексею в МЛС.

    А в продолжение темы красивых забитых мячей хочется отметить еще 3 красивейших гола за последний месяц, которые вполне могут претендовать на премию Пушкаша. Мой топ-3: гол Николо Бареллы в ворота «Аталанты», гол Гранита Джаки в ворота «Боруссии», гол Владимира Хубулова в ворота «Факела», – сказала Лопырева.

    Новости по теме
    Карпин – о выборе игроков для сборной России: «Хочу глаза в глаза поговорить с Глушенковым» 4
    Гол Миранчука признан лучшим в туре МЛС 2
    «Атланта» двумя прилагательными описала Миранчука после его гола «Нью-Йорк РБ» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2024 16:35
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Гор--google
    1726843160
    Это кто? Докатились.
    Ответить
    Fialet
    1726850694
    Писец, уже проститутки стали икспердами в фулболе.
    Ответить
    subbotaspartak
    1726851722
    Приз Пушкаша рассудит лопырёва, Когда свободен рот, ну что такого?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+