Лопырева оценила гол Миранчука в ворота «Интера Майами»

Российская модель и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева высказалась о дебютном голе Алексея Миранчука в МЛС. Полузащитник «Атланты Юнайтед» забил дальним ударом в девятку в матче против «Интера Майами» (2:2).

«Гол просто фантастика! Прекрасный старт, желаю удачи Алексею в МЛС.

А в продолжение темы красивых забитых мячей хочется отметить еще 3 красивейших гола за последний месяц, которые вполне могут претендовать на премию Пушкаша. Мой топ-3: гол Николо Бареллы в ворота «Аталанты», гол Гранита Джаки в ворота «Боруссии», гол Владимира Хубулова в ворота «Факела», – сказала Лопырева.