Карпин одним словом отреагировал на решение ЭСК РФС отменить пенальти «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение ЭСК РФС.

Ростовская команда обратилась ранее в экспертную комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизодах с отменой пенальти в ворота «Краснодара» на 12-й минуте и отменой гола «Краснодара» на 29-й минуте матча 8-го тура РПЛ.

ЭСК поддержала оба решения Казарцева.

«Гениально!

А вот и решение ЭСК. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Краснодар» №4 Диего Косты в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как рука защитника находилась в естественном положении близко к телу, не увеличивая его площадь, с его стороны не было дополнительного движения руки к мячу, мяч двигался с очень короткой дистанции после удара по нему соперником, и защитник не имел физической возможности избежать этого контакта с мячом», – написал Карпин.