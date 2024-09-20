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    • Карпин одним словом отреагировал на решение ЭСК РФС отменить пенальти «Ростова» в матче с «Краснодаром»

    Карпин одним словом отреагировал на решение ЭСК РФС отменить пенальти «Ростова» в матче с «Краснодаром»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение ЭСК РФС.

    • Ростовская команда обратилась ранее в экспертную комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизодах с отменой пенальти в ворота «Краснодара» на 12-й минуте и отменой гола «Краснодара» на 29-й минуте матча 8-го тура РПЛ.
    • ЭСК поддержала оба решения Казарцева.

    «Гениально!

    А вот и решение ЭСК. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Краснодар» №4 Диего Косты в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как рука защитника находилась в естественном положении близко к телу, не увеличивая его площадь, с его стороны не было дополнительного движения руки к мячу, мяч двигался с очень короткой дистанции после удара по нему соперником, и защитник не имел физической возможности избежать этого контакта с мячом», – написал Карпин.

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    Источник: телеграм-канал Валерия Карпина

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    20.09.2024 14:23
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    Комментарии (8)
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    Назарян
    1726831501
    все правильно !
    Ответить
    Красногвардейчик
    1726832421
    Вспомни про свои три очка......которые не пахнут, Карпуша))
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    Semenycch
    1726833459
    Вообще ЭСК РФС как хочет моменты, так и трактует, вне зависимости от правил.
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    DOCTOR PENALTY
    1726836744
    "Наш российский судья - самый гуманный судья в мире!" ***
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    WE ARE FOR PETER
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