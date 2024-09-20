Алексей Миранчук назвал российского футболиста, который может стать лучше него

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук оценил уровень игры Алексея Батракова из «Локомотива».

– Следишь ли за «Локомотивом», наблюдаешь ли за его юным дарованием Алексеем Батраковым?

– Там и наблюдать не надо – о нем сейчас все у нас говорят! Сейчас игры, правда, смотреть не получается, но за командой, конечно, слежу. Молодцы, приятно смотреть и на голы, и на таблицу, где «Локомотив» идет наверху. Очень рад за него, всегда поддерживаю и переживаю!

– Может Батраков достичь в футболе твоего уровня?

– Да может стать лучше! Не надо сравнивать. У него своя жизнь, и я вижу, что он молодец, хорошо работает и наслаждается игрой. Сейчас у парня хорошее время – голы забивает, передачи отдает. Только зеленый семафор ему!