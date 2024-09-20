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    • Алексей Миранчук назвал российского футболиста, который может стать лучше него

    Алексей Миранчук назвал российского футболиста, который может стать лучше него

    Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук оценил уровень игры Алексея Батракова из «Локомотива».

    – Следишь ли за «Локомотивом», наблюдаешь ли за его юным дарованием Алексеем Батраковым?

    – Там и наблюдать не надо – о нем сейчас все у нас говорят! Сейчас игры, правда, смотреть не получается, но за командой, конечно, слежу. Молодцы, приятно смотреть и на голы, и на таблицу, где «Локомотив» идет наверху. Очень рад за него, всегда поддерживаю и переживаю!

    – Может Батраков достичь в футболе твоего уровня?

    – Да может стать лучше! Не надо сравнивать. У него своя жизнь, и я вижу, что он молодец, хорошо работает и наслаждается игрой. Сейчас у парня хорошее время – голы забивает, передачи отдает. Только зеленый семафор ему!

    • 19-летний Батраков – воспитанник «Локо». Он дебютировал за клуб весной 2024 года.
    • В этом сезоне полузащитник забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 8 матчах РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2024 14:01
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    Комментарии (16)
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    Цугундeр
    1726831097
    "Только зеленый семафор ему.")) СЕМАФОР не может быть "зелёным ".. Эта автоматика механического характера. А ещё железнодорожник.) Мэй би Светофор ?) Где ты , Женечка PAREVG, гроза мартыхаев? )Ну-ка , выкати предъяву..
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    Garrincha58
    1726831316
    а чего сам Миранчук достиг?
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    DOCTOR PENALTY
    1726836558
    Захвалили Батракова, это напрягает. ***
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    Мордаванин
    1726839524
    пиндос алёша тихо сиди
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    subbotaspartak
    1726848044
    Алексей Миранчук назвал российского футболиста, который может стать лучше него...... Да это даже теоретически невозможно!
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