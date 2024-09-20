Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси открыл продюсерскую компанию 525 Rosario. Она займется созданием семейных программ и премиального телевизионного контента.

Планируется, что компания будет выпускать фильмы, рекламные ролики для спортсменов по всему миру, а также обслуживать спортивные мероприятия.

Проект запущен совместно с Smuggler Entertainment – компанией, выпустившей документальные сериалы о Месси.

«Развлечения всегда были моей страстью, будь то на поле или в других областях. Меня действительно мотивирует возможность продолжить проект, который мы создали с Smuggler Entertainment, и расширить его для создания контента и впечатлений в глобальном масштабе с помощью этого нового предприятия», – сказал Месси.

Компания 525 Rosario названа в честь родного города нападающего в Аргентине, решение призвано отразить «главные символы его корней и ценностей семьи».

Штаб-квартиры офисов будут находиться в Майами, где Месси и в Лос-Анджелесе. Они будут находиться под контролем генерального директора Smuggler Entertainment Тима Пасторе и семьи футболиста.