Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Месси открыл продюсерскую компанию

    Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси открыл продюсерскую компанию 525 Rosario. Она займется созданием семейных программ и премиального телевизионного контента.

    Планируется, что компания будет выпускать фильмы, рекламные ролики для спортсменов по всему миру, а также обслуживать спортивные мероприятия.

    Проект запущен совместно с Smuggler Entertainment – компанией, выпустившей документальные сериалы о Месси.

    «Развлечения всегда были моей страстью, будь то на поле или в других областях. Меня действительно мотивирует возможность продолжить проект, который мы создали с Smuggler Entertainment, и расширить его для создания контента и впечатлений в глобальном масштабе с помощью этого нового предприятия», – сказал Месси.

    Компания 525 Rosario названа в честь родного города нападающего в Аргентине, решение призвано отразить «главные символы его корней и ценностей семьи».

    Штаб-квартиры офисов будут находиться в Майами, где Месси и в Лос-Анджелесе. Они будут находиться под контролем генерального директора Smuggler Entertainment Тима Пасторе и семьи футболиста.

    • 37-летний Месси провел в этом сезоне 17 матчей за «Интер Майами», забил 16 голов, отдал 12 передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

    Новости по теме
    Месси сменит команду в 2025 году
    Мостовой сказал, заслужил ли Винисиус «Золотой мяч»
    Пиоли сказал, почему Роналду превосходит Месси 4
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2024 12:33
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+