Отец Глушенкова высказался о будущем игрока в сборной России

Отец нападающего «Зенита» Максима Глушенкова Александр Глушенков высказался о будущем сына в сборной России.
«Заиграет ли Максим в сборной России после громкого интервью? Да все будет нормально», – сказал Александр Глушенков.
- Ранее форвард заявил, что матчи национальной команды с Вьетнамом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».
- Глушенков провел 2 игры за сборную России – он вышел на замену в товарищеских матчах с Кыргызстаном и Катаром.
- Футболист не играл в сентябрьском матче национальной команды с Вьетнамом из-за травмы.