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    • Отец Глушенкова высказался о будущем игрока в сборной России

    Отец Глушенкова высказался о будущем игрока в сборной России

    Отец нападающего «Зенита» Максима Глушенкова Александр Глушенков высказался о будущем сына в сборной России.

    «Заиграет ли Максим в сборной России после громкого интервью? Да все будет нормально», – сказал Александр Глушенков.

    • Ранее форвард заявил, что матчи национальной команды с Вьетнамом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».
    • Глушенков провел 2 игры за сборную России – он вышел на замену в товарищеских матчах с Кыргызстаном и Катаром.
    • Футболист не играл в сентябрьском матче национальной команды с Вьетнамом из-за травмы.

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    Источник: odds.ru

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    20.09.2024 10:27
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    САДЫЧОК
    1726819563
    Эй отец учи уму разуму этого недоучку.
    Ответить
    The only one
    1726822071
    Да все будет нормально», – сказал Александр Глушенков- Яблоко от яблони недалеко падает...
    Ответить
    Гор--google
    1726822174
    Спроси ещё его бабку,дедку,тётку и соседку.Столько мусора на сайте. Кому интересно мнение о выскочке?
    Ответить
    САДЫЧОК
    1727158548
    Да Не нормально товарищ отец! Паренек зазвездился, но на самом деле он ничто пока в футболе! Учи его относиться к людям, болельщикам ровно с уважением.Пока всё грустно у парня с воспитанием!
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