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    Алдонин оценил высказывание Глушенкова о сборной

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Форвард петербуржцев заявил, что тренировки с одноклубниками ему интереснее матчей национальной команды против Вьетнама.

    – Не люблю оценивать чьи-то реплики. Раздувать пламя из этих слов не хотелось бы.

    – Стоит ли вызывать Глушенкова в сборную России после таких слов?

    – У каждого человека свое мнение. Я говорю лишь о своем – для меня игры сборной России значимы. За этой командой переживают не только в Москве и Санкт-Петербурге, за неe переживают в каждом городе нашей родины.

    Понятно, что спортивная мотивация не максимальная сейчас, ведь играем только товарищеские матчи. Но все же. С возрастом его позиция может поменяться.

    – Не заразился ли Максим «звездной болезнью»?

    – Надо решать вопросы на футбольном поле. Он может иметь свое мнение. Но я его не разделяю – у меня есть свое. Тем не менее, его игра заслуживает уважения. И давайте прежде всего оценивать футболиста по его игре, а не словам.

    • Глушенков провел 2 игры за сборную России – он вышел на замену в товарищеских матчах с Кыргызстаном и Катаром.
    • Футболист не играл в сентябрьском матче национальной команды с Вьетнамом из-за травмы.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    20.09.2024 09:10
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    sined1951
    1726813439
    Вот это правильный комментарий!
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    Veron_HS
    1726817494
    чтоб оценивать футболиста по его игре в первую очередь - он должен просто молча играть. а если ты раззявляешь свое хлебало из каждого утюга по любому вопросу и несешь такую ахинею, что чувство будто имбецил с задержкой в развитии, ну то извиняй, будут оценивать и твой тухлый пи**ж. сразу невзлюбил этого дегенерата, этакий зюба-2 будет. колченогий дебил, которого даже в Гавр не возьмут возомнил о себе невесть что, никогда такого не было и вот опять..))
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    Fialet
    1726817548
    "И давайте прежде всего оценивать футболиста по его игре, а не словам"? - Нет уш, из пестни слоф не выкинеж.
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    шахта Заполярная
    1726823086
    Все гавно прет из помойки. Как тут не скажешь З.П.Р.Ф.
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    Сергей-Дюгаев-yandex
    1726941211
    Футболист, профи, никогда бы не сказал про игру за сборную, подобные слова, а этот еще не родившийся как футболист, настоящий, латекс, пустил слова в СМИ, которые его никак не представляют. Поэтому, Глушенков, пошел ты на ... Лично для меня ты никто, как для болельщика. Дурак ты и мозгов у тебя, минимум.
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