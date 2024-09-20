Алдонин оценил высказывание Глушенкова о сборной

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Форвард петербуржцев заявил, что тренировки с одноклубниками ему интереснее матчей национальной команды против Вьетнама.

– Не люблю оценивать чьи-то реплики. Раздувать пламя из этих слов не хотелось бы.

– Стоит ли вызывать Глушенкова в сборную России после таких слов?

– У каждого человека свое мнение. Я говорю лишь о своем – для меня игры сборной России значимы. За этой командой переживают не только в Москве и Санкт-Петербурге, за неe переживают в каждом городе нашей родины.

Понятно, что спортивная мотивация не максимальная сейчас, ведь играем только товарищеские матчи. Но все же. С возрастом его позиция может поменяться.

– Не заразился ли Максим «звездной болезнью»?

– Надо решать вопросы на футбольном поле. Он может иметь свое мнение. Но я его не разделяю – у меня есть свое. Тем не менее, его игра заслуживает уважения. И давайте прежде всего оценивать футболиста по его игре, а не словам.