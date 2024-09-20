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    Амарал высказался о работе со Станковичем

    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о своей работе по ходу летней трансферной кампании.

    – Довольны ли тем, что видите от Станковича?

    – Я доволен Станковичем, сильный тренер. У нас большое доверие. Два самых важных изменения – Станкович и [руководитель селекционного департамента] Пинту.

    – Какой бы результат вас устроил?

    – Если ты работаешь в «Спартаке», то это только первое место. Поделюсь моментом, когда мы праздновали десятилетие стадиона. Ради таких моментов мы живем в футболе. Надеемся, что мы сможем это повторить в официальных матчах.

    • «Спартак» занимает в РПЛ 5-е место с 15 очками после 8 туров.
    • В Кубке России москвичи набрали 9 очков после четырех матчей и лидируют в группе А.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.09.2024 08:22
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