Амарал высказался о работе со Станковичем

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о своей работе по ходу летней трансферной кампании.

– Довольны ли тем, что видите от Станковича?

– Я доволен Станковичем, сильный тренер. У нас большое доверие. Два самых важных изменения – Станкович и [руководитель селекционного департамента] Пинту.

– Какой бы результат вас устроил?

– Если ты работаешь в «Спартаке», то это только первое место. Поделюсь моментом, когда мы праздновали десятилетие стадиона. Ради таких моментов мы живем в футболе. Надеемся, что мы сможем это повторить в официальных матчах.