Тренер «Химок» сказал, когда Джикия наберет форму

Главный тренер «Химок» Франк Артига полагает, что защитник Георгий Джикия сможет набрать форму к середине октября, после перерыва на матчи сборных.

«Мы понимаем, что Джикия долго не играл, он сейчас тренируется по индивидуальной программе. Он не в самой лучшей форме, мы не хотим рисковать, чтобы он получил травму. Мы ждем, что после перерыва он будет полностью готов и поможет команде», – сказал Артига.