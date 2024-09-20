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    Тренер «Химок» сказал, когда Джикия наберет форму

    Главный тренер «Химок» Франк Артига полагает, что защитник Георгий Джикия сможет набрать форму к середине октября, после перерыва на матчи сборных.

    «Мы понимаем, что Джикия долго не играл, он сейчас тренируется по индивидуальной программе. Он не в самой лучшей форме, мы не хотим рисковать, чтобы он получил травму. Мы ждем, что после перерыва он будет полностью готов и поможет команде», – сказал Артига.

    • Джикия подписал контракт с «Химками» 12 сентября.
    • 30‑летний защитник находился без клуба после окончания контракта со «Спартаком» в конце прошлого сезона.
    • Ближайшая пауза на матчи сборных продлится с 7 по 17 октября.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.09.2024 08:00
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    Комментарии (4)
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    andr45
    1726811687
    Я думаю, что Жорик наберет форму на днях) А, может быть и раньше. Во всяком случае прогресс с набором формы очевиден - ему уже доверяют шлифовать лавку на зрительской трибуне.
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    ilich55
    1726821655
    До отъезда в пердив форму наберёт однозначно.
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    шахта Заполярная
    1726823838
    За эти копейки он и форму набирать не будет.
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    DMитрий
    1726827497
    Он не в самой лучшей форме. Главный тренер «Химок» Франк Артига полагает, что защитник Георгий Джикия сможет получить форму к середине октября.
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