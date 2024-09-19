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    • Мостовой: «Конечно, Сафонов не хочет возвращаться в «Краснодар»

    Мостовой: «Конечно, Сафонов не хочет возвращаться в «Краснодар»

    Александр Мостовой ответил на вопросы о дебюте Матвея Сафонова за «ПСЖ» и его перспективах во французском клубе.

    • Российский вратарь сыграл с «Жироной» в Лиге чемпионов.
    • Он не пропустил, парижане победили со счетом 1:0.
    • Летом Матвей перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.

    – Я еще до игры сказал: если команда выигрывает и Сафонов отстоит хорошо, то все отлично, молодец. Просто одно дело, когда ты стоишь и тебе по воротам бьют 10-15 раз, а другое, когда лишь один.

    Вчера «Жирона» всего два раза ударила по воротам Матвея – лишь один из них в створ. Ну, что тут говорить? Даже обсуждать нечего.

    Думаю, даже Сафонов, если ему задать вопрос, ответит, что ничего не делал. Он мог спокойно на кресле сидеть, все равно опасности не было.

    – Что скажете о сравнениях Матвея с Доннаруммой?

    – Их не надо сравнивать. Просто здорово, что Сафонов в Париже. Сейчас любому предложи, он с радостью уедет в «ПСЖ». Конечно, конкурент действительно серьезный. Но нужно было ехать, а с остальным можно и потом разобраться.

    У «ПСЖ» игр миллион: они играют в чемпионате, там два Кубка во Франции, еще Лига чемпионов. А у Джанлуиджи еще сборная, между прочим. Все эти травмы, поездки, перелеты.

    Я уверен, если сейчас Матвею зададут вопрос: хочет ли он вернуться в «Краснодар»? Он ответит – нет, конечно же. Тем более он вышел в матче Лиги чемпионов и будет играть больше, ведь Доннарумма может и травму получить.

    – Есть ли у Сафонова перспективы завоевать европейский трофей с «ПСЖ»?

    – Думаю, заглядывать далеко не стоит. С новым форматом трудно разобраться, давайте подождем.

    Вон, у английских команд зимой игры без остановки, где-то каждый второй-третий день. И еще Лига чемпионов. Пока трудно говорить о перспективах.

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    Источник: «Советский спорт»

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    19.09.2024 20:08
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    Комментарии (1)
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    The only one
    1726780560
    такой дурной вопрос может задать только царь...
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