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    Быстров отреагировал на закрытие Comedy Club

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров высказался об информации о закрытии юмористического шоу Comedy Club на канале ТНТ.

    «Мне абсолютно фиолетово на то, что «Камеди» закрывается. Я был на нескольких выступлениях ребят – шутки смешные, люди приходили и смеялись. Значит, кому-то это нравится.

    Если «Камеди» закрывается, значит, придумают что-нибудь другое. Есть много направлений, куда двигаться ребятам. Они участвуют во многих шоу. Не думаю, что закрытие «Камеди» станет для них проблемой», – сказал Быстров.

    • Comedy Club выходил в эфир с 2005 года.
    • Сообщается, что последний выпуск будет показан 20 сентября.

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    Источник: Sport24

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    19.09.2024 17:34
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    Комментарии (25)
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    Cleaner
    1726759936
    Закрыли камеди клаб? Да и ладно. Ведь СМЕШНЕЕ, чем переход Быстрова из ЗЕНИТА в СПАРТАК и обратно все равно ничего не придумаешь! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    Цугундeр
    1726760050
    Что там закрывается ,Вовочка ? ) Скорее твой рыболовецкий сезон на Матче закроется ,нежели этот армян- проект , на котором можно говорить практически всё . Всё ,что можно .(да иногда и кому-то нужно.)))
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    Freyd
    1726761105
    Одна помойка,что позор российского футбола зенит,что срач-тв,что камеди,все под одним газовым гос.холдингом.Нет сожаления по этому поводу.
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    Avitaminoz
    1726761209
    Чёт похоже на какой то пиар всероссийского масштаба. В тг группах новостных сделали многие посты, на сайтах так же. Складывается ощущение что газпром медиа давит на своих верных вассалов и покупает всякую мелочь для рекламы нового сезона.
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    смолов федор
    1726765338
    при чем футбол и камеди клаб?
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    Зеркальный
    1726765691
    У розовых уже камеди в клубе 20 лет, вечный позор кукановый ждёт, всю страну так смешить, а до бана и весь мир
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    sochi-2013
    1726767911
    Пордовали. Хотя ТНТ уже несколько лет не смотрю.
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    Vladimir-Shelepnev-google
    1726767923
    Давно этот идиотский канал надо было закрыть, а сейчас тем более
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    Fialet
    1726772245
    Да нихрена смешного там и не было, только орали не по делу.
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    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1726784133
    Так на эти шоу ходили только блатные, мы там и не были и зачем его смотреть было)
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