Быстров отреагировал на закрытие Comedy Club

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров высказался об информации о закрытии юмористического шоу Comedy Club на канале ТНТ.

«Мне абсолютно фиолетово на то, что «Камеди» закрывается. Я был на нескольких выступлениях ребят – шутки смешные, люди приходили и смеялись. Значит, кому-то это нравится.

Если «Камеди» закрывается, значит, придумают что-нибудь другое. Есть много направлений, куда двигаться ребятам. Они участвуют во многих шоу. Не думаю, что закрытие «Камеди» станет для них проблемой», – сказал Быстров.