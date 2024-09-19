Стала известна оценка дебютной игры Сафонова в «ПСЖ» от L’Equipe

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0) получил оценку 5 от L’Équipe из 10 возможных. Пять игроков парижан заработали более высокие баллы от издания.

Оценки «ПСЖ»: Сафонов – 5, Хакими – 6, Маркиньос – 7, Пачо – 7, Мендеш – 6, Заир-Эмери – 6; Руис – 4, Витинья – 4, Дембеле – 5, Барколя – 3, Асенсио – без оценки.