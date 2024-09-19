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    • Стала известна оценка дебютной игры Сафонова в «ПСЖ» от L’Equipe

    Стала известна оценка дебютной игры Сафонова в «ПСЖ» от L’Equipe

    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0) получил оценку 5 от L’Équipe из 10 возможных. Пять игроков парижан заработали более высокие баллы от издания.

    Оценки «ПСЖ»: Сафонов – 5, Хакими – 6, Маркиньос – 7, Пачо – 7, Мендеш – 6, Заир-Эмери – 6; Руис – 4, Витинья – 4, Дембеле – 5, Барколя – 3, Асенсио – без оценки.

    • 25–летний россиянин отразил один удар в створ ворот по ходу матча, это была его первая игра за «ПСЖ».
    • Французский клуб приобрел 25-летнего российского голкипера летом у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

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    Источник: Sports

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    19.09.2024 16:50
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    Комментарии (4)
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    The only one
    1726754070
    пойдёт...
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    MazaiNN
    1726754230
    Стакан наполовину полон..
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    САНЁК17
    1726755153
    И так сойдет
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    DOCTOR PENALTY
    1726758756
    Вот это Мотя, аж четверых переплюнул. ))
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