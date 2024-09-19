Губерниев поблагодарил Глушенкова за высказывание о сборной

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Ранее форвард сказал, что матчи национальной команды с Вьетнамом его не мотивируют. По его словам, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Вильмаром Барриосом и Матео Кассьеррой.

«Для начала надо сказать ему спасибо за правду. Это лучше, чем лицемерить и рассказывать, как у нас все хорошо. Но пусть теперь Глушенков не останавливается на достигнутом. Ждем его через пару лет в «Манчестер Сити» или «Барселоне».

Если не можешь играть за сборную, приноси пользу «Зениту», развивайся на клубном уровне. Посмотрим через пару лет, футболист-то он хороший.

Закрыта ли теперь дорога в сборную? Надо спрашивать у Карпина. Но повторюсь – кто-то должен был это сказать», – сказал Губерниев.