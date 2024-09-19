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    • Губерниев поблагодарил Глушенкова за высказывание о сборной

    Губерниев поблагодарил Глушенкова за высказывание о сборной

    Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Ранее форвард сказал, что матчи национальной команды с Вьетнамом его не мотивируют. По его словам, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Вильмаром Барриосом и Матео Кассьеррой.

    «Для начала надо сказать ему спасибо за правду. Это лучше, чем лицемерить и рассказывать, как у нас все хорошо. Но пусть теперь Глушенков не останавливается на достигнутом. Ждем его через пару лет в «Манчестер Сити» или «Барселоне».

    Если не можешь играть за сборную, приноси пользу «Зениту», развивайся на клубном уровне. Посмотрим через пару лет, футболист-то он хороший.

    Закрыта ли теперь дорога в сборную? Надо спрашивать у Карпина. Но повторюсь – кто-то должен был это сказать», – сказал Губерниев.

    • Глушенков провел 2 игры за сборную России – он вышел на замену в товарищеских матчах с Кыргызстаном и Катаром.
    • Футболист не играл в сентябрьском матче национальной команды с Вьетнамом из-за травмы.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    19.09.2024 16:23
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    Комментарии (13)
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    The only one
    1726752827
    Глушенков и Мостовой Губерниеву: третьим будешь?
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    Цугундeр
    1726753049
    " ..кто-то должен был это сказать».. "Золотые слова" (против обыкновения )) ,Дмитрий Викторович..))
    Ответить
    andr2112
    1726753057
    Гениально! В одной фразе и похвалил и тут же указал на "знай свое место мальчик"
    Ответить
    MazaiNN
    1726753815
    Максим гранату в болото кинул...
    Ответить
    almanev
    1726756151
    Очередной повод для псевдопатриотов побить себя в грудь кулаком и поспорить кто из них больше любит Родину.
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    subbotaspartak
    1726757868
    ...Но повторюсь – кто-то должен был это сказать», – сказал Губерниев.... про сборную по биатлону?
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    DOCTOR PENALTY
    1726758981
    Всё-таки, Глушенкову надо к психологу! И Губерниеву тоже! Обязательно! **
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    Каратель помойников
    1726770026
    Губошлепу надо перестать комментировать биатлон, вообще уйти в дворники..этот правда и кто то должен это сказать)
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    Fialet
    1726771920
    Когда же губошлёпу пасть зашьют...
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    BuenosArgentina
    1726806837
    Он тоже иногент ыщо тот
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