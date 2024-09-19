Мостовой отреагировал на резонансные слова Глушенкова

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о национальной команде. Ранее футболист заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть за сборную России против Вьетнама.

«А что, Глушенков все правильно сказал про игры сборной. И он же это про матчи с Вьетнамом и Таиландом говорит, а не в целом. То же, что и я всегда говорил. Так каждый второй футболист считает, на самом деле», – сказал Мостовой.