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    Мостовой отреагировал на резонансные слова Глушенкова

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о национальной команде. Ранее футболист заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть за сборную России против Вьетнама.

    «А что, Глушенков все правильно сказал про игры сборной. И он же это про матчи с Вьетнамом и Таиландом говорит, а не в целом. То же, что и я всегда говорил. Так каждый второй футболист считает, на самом деле», – сказал Мостовой.

    • Глушенков провел 2 игры за сборную России – он вышел на замену в товарищеских матчах с Кыргызстаном и Катаром.
    • Футболист не играл в сентябрьском матче национальной команды с Вьетнамом из-за травмы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.09.2024 16:02
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    Комментарии (25)
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    The only one
    1726751115
    так думовцы и Сашка в иноагенты запишут...
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    subbotaspartak
    1726751148
    Патриоты России...
    Ответить
    The only one
    1726751842
    О, заголовок поменяли. А чем был хуже; Мостовой поддержал Глушенкова
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    VVM1964
    1726752279
    Тот редкий случай, когда согласен с обоими ...
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    партизан84
    1726753786
    устроили детский сад на ровном месте, один в силу молодого возраста ляпнул, второй опытный журналист подставил выложив интервью без редакции, третий царь давно не отличается здравомыслием в высказываниях. Дело не в том, что почти все думают и понимают. Многие и не смотрят игры сборной. Но она есть и должна быть. Дело в сложившейся сейчас ситуации, в связи с которой сборная имеет то, что имеет. Игроки огромные деньги зарабатывают в этой стране, играют в клубах, которые спонсируются государством или структурами, которым поручено это делать. Поэтому думать надо что ты говоришь, в какой ситуации, о чем и о ком.
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    MazaiNN
    1726754074
    Александр Владимирович. Теперь только так. Реабилитирован
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    DOCTOR PENALTY
    1726758403
    Сашка, с такими суждениями никакой ты не Царь, о державе надо думать! Говоришь, что каждый второй так считает, но каждый этот второй в сборную бегом бежит, и каждый первый тоже! Сам-то не отказывался от сборной. ***
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    АЛЕКС 58
    1726761065
    Каждый второй,не считая первого. Сбродная пуделя нравится только Дашке-болонке
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    САДЫЧОК
    1726761554
    Этот Мостовой трижды предал сборную тренера, потом еще тренера, болельщиков и прости господи Россию! Нашел последователя.
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    Fialet
    1726771752
    Вот и правильно, что Глущенков не играет из за травмы. Ибо нехуэй.
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