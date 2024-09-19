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    Глушенкова призвали отстранить от сборной России

    Бывший член комитета по этике РФС, футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. В интервью Нобелю Арустамяну форвард сказал, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть в национальной команде против Вьетнама.

    «После таких слов вход в сборную России для Глушенкова должен быть закрыт. Она ему неинтересна – и слава богу. Пусть тренируется с бразильцами «Зенита» и получает свои премиальные. Ничего не случится, если Глушенкова в сборной не будет. Не потеряет она ничего.

    Максим не видит дальше собственного носа. А если бы посмотрел, то увидел бы, что страдают сейчас все наши спортсмены. И российские волейболисты, наши ребята из мира плавательного спорта, легкоатлеты – они были бы счастливы соревноваться даже с условным Вьетнамом. Потому что это шанс проверить себя.

    А Глушенкову это не нужно, он демонстративно об этом говорит, так что вызывать его в сборную – себя не уважать. А вообще – лучше бы Глушенков молча играл, потому что, когда он начинает говорить, остаeтся неприятное послевкусие», – сказал Созин.

    • Глушенков провел 2 игры за сборную России – он вышел на замену в товарищеских матчах с Кыргызстаном и Катаром.
    • Футболист не играл в сентябрьском матче национальной команды с Вьетнамом из-за травмы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.09.2024 15:47
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    Комментарии (51)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1726756829
    Всем футболистам не давать нобелям интервью никогда! Зачем эта армян задала ему такие вопросы?? Для чего Нобель это делает с какой целью ! Всем известно что у футболистов, Кокорин, Мамаев, Сафонов,теперь вот Глушенков с мозгами не все в порядке от диких денег и такие вопросы!!!
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    DOCTOR PENALTY
    1726758026
    Не вписался в поворот Глушенков, недалёким оказался. *****
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    dimazavr
    1726760428
    Как же там много идиотов!
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    АЛЕКС 58
    1726761270
    Правильно пацан сказал! Сброд пуделя вообще должен сидеть дома
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    Romashin69
    1726761899
    Всё правильно сказал, поддерживаю. Чинуши довели до такого состояния наш спорт. Эх, где ж наш 2008 год. Евро, кубок уефа и так далее. То было красиво!
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    FWSPM
    1726764418
    Суперзвезда Глушков обделался по полной
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    vadikrew
    1726769490
    Та не, это всё трудности перевода с русского на руский. На самом деле он не это имел ввиду.
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    ALEX ML
    1726776138
    Парень то далеко не дурак, а в близи форменный идиот
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    Spirit_78
    1726778305
    Запретить высказываться о сборной без восхищения, ходить только строем и кричать "Ура!". Попахивает каким-то совком (в самых худших его проявлениях).
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    Айболид
    1726819724
    Народная примета: чем патриотичнее депутат или чиновник, тем дальше от России его дети и недвижимость. (с) М.Задорнов .
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