Глушенкова призвали отстранить от сборной России

Бывший член комитета по этике РФС, футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. В интервью Нобелю Арустамяну форвард сказал, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть в национальной команде против Вьетнама.

«После таких слов вход в сборную России для Глушенкова должен быть закрыт. Она ему неинтересна – и слава богу. Пусть тренируется с бразильцами «Зенита» и получает свои премиальные. Ничего не случится, если Глушенкова в сборной не будет. Не потеряет она ничего.

Максим не видит дальше собственного носа. А если бы посмотрел, то увидел бы, что страдают сейчас все наши спортсмены. И российские волейболисты, наши ребята из мира плавательного спорта, легкоатлеты – они были бы счастливы соревноваться даже с условным Вьетнамом. Потому что это шанс проверить себя.

А Глушенкову это не нужно, он демонстративно об этом говорит, так что вызывать его в сборную – себя не уважать. А вообще – лучше бы Глушенков молча играл, потому что, когда он начинает говорить, остаeтся неприятное послевкусие», – сказал Созин.