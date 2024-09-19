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    • Глушенкова назвали иноагентом за высказывание о сборной России

    Глушенкова назвали иноагентом за высказывание о сборной России

    Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в интервью «РБ Спорт» раскритиковал нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. В интервью Нобелю Арустамяну форвард сказал, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть в сборной России против Вьетнама.

    Провокационные слова, но это слова точно не гражданина Российской Федерации. Он имеет право отказаться от сборной вообще, но тогда и отношение к нему будет соответствующее. К российским игрокам, которые не пытаются попасть в сборную, нужно относиться с осторожностью. Что это такое?

    Как правило, наши известные футболисты, и Глушенков в их числе, являются кумирами сотен тысяч болельщиков, на них смотрят, ими гордятся, за них переживают, их любят, ненавидят в конце концов. И такие популярные люди должны думать, что говорят. Может быть, это его позиция? Тогда надо руководителям клуба и РФС серьезно задуматься, потому что наша задача – развитие массового спорта.

    Президент сказал, что нужно обратить центр внимания на детский и массовый спорт. А вот такие слова, как говорит Глушенков... Да, команда Вьетнама, наверное, далеко не самая сильная. Но он должен понимать, в какое время живет, в какое время играет, что живет в нашей стране, где десятки миллионов граждан любят футбол и болеют за национальную команду. Считаю, что РФС не может промолчать.

    – Что РФС должен сделать?

    – Есть комиссия по этике. Это высказывания провокационные, это высказывания, может, даже иноагента. Это что такое? Неуважение к сборной, к тренерскому штабу национальной команды, к РФС, к стране. Надо внимательно отнестись и сделать выводы.

    Если наказание за такие высказывания не предусмотрены, РФС вполне себе пора подумать и предусмотреть взыскания за подобные высказывания или действия, порочащие нашу команду.

    – В сборную после таких слов вызывать не надо?

    – Если он не хочет играть...

    – Он сказал, что поехал бы, если бы вызвали. Но вроде как без сильного желания.

    – Зачем человека заставлять, если он не хочет? Значит, надо на нем вообще поставить крест. Ему же стыдно играть со своими товарищами, со слабыми соперниками. Не надо тогда вообще вызывать его.

    • Глушенков провел 2 игры за сборную России – он вышел на замену в товарищеских матчах с Кыргызстаном и Катаром.
    • Футболист не играл в сентябрьском матче национальной команды с Вьетнамом из-за травмы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.09.2024 15:23
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    Комментарии (75)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Городовой
    1726763455
    Что удивительно - такой молодой, а уже дурак. Даже Губерниева превзошел!
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    Олег-Ильичёв-google
    1726765397
    Всю думу в дурдом, кто их только выбирает!
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    смолов федор
    1726768078
    в думе видимо заняться просто нечем
    Ответить
    Каратель помойников
    1726770499
    Как опять реагируют наши депутаты,как лихо раздают новомодное "иноагент") может быть и депутатам которые не желают на благо страны работать тоже будем присваивать статус "иноагент"?
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    Zubo
    1726775558
    Надо по Днепру чугунием ударить половина комментов с бомбардира оттуда
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    АЛЕКС 58
    1726801429
    У нас вся госдура инагенты
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    Сергей-Елизаров-google
    1726810026
    А что, хоть и депутат, но не то сказал? Защищаете Глушенкова? Каждый из вас, кто играя во дворе, мечтал стать игроком национальной сборной. И вот ты идёшь по лестнице, получаешь бабло и просто О..еваешь от этого. И говоришь, я не хочу. Кто ты? На месте Семака, я бы ограничил бы ему тренировки с бразильцами. Пусть побегает с пацанами во дворе. Вспомнит. И им скажет эти же слова про не хочу
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    BRO_football
    1726819641
    Опять какой-то депутат Госдумы высказывает всякий бред про футбол, даже не разобравшись. Сейчас тренировки в сборной это пустая трата времени. Отмена матча с Таиландом прекрасное тому доказательство. Уж лучше действительно в своём клубе оставаться, чем ехать в сборную и играть с незнакомыми тебе футболистами. Действительно, зачем менять принципы работы тренерского штаба России, чтобы футболистам было интересно и комфортно играть? Лучше просто заткнуть того, кому не нравится.
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    ОК, Зенит!
    1726825097
    Депутат бредит. Ты Карпова спроси про Глушенкова, может и поймешь что.
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    Arvlad
    1726861912
    Думаю, что у федеральной сборной есть тренер и именно он, пока он тренер, будет решать, кого ему приглашать в команду, а кого - нет... И без непрошенных "советов" политических функционеров, изречения которых могут пригодиться разве что для передовицы Правды 60-70-ых годов...
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