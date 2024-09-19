Мостовой прокомментировал дебют Сафонова за «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Спартака», «Кана», «Страсбура» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал первый матч российского вратаря Матвея Сафонова в составе «ПСЖ» в 1-м туре Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0)

«Здорово, что Матвей дебютировал за «ПСЖ», но как он мог пропустить, если «Жирона» не нанесла ни одного удара? Сыграл и сыграл, он молодец. Пока рано оценивать игру Матвея, так как игра была спокойной. Посмотрим на него, когда по воротам парижского клуба будут наноситься удары», – сказал Мостовой.