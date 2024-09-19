Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Мостовой прокомментировал дебют Сафонова за «ПСЖ»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Кана», «Страсбура» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал первый матч российского вратаря Матвея Сафонова в составе «ПСЖ» в 1-м туре Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0)

    «Здорово, что Матвей дебютировал за «ПСЖ», но как он мог пропустить, если «Жирона» не нанесла ни одного удара? Сыграл и сыграл, он молодец. Пока рано оценивать игру Матвея, так как игра была спокойной. Посмотрим на него, когда по воротам парижского клуба будут наноситься удары», – сказал Мостовой.

    • 25-летний Сафонов отразил один удар в створ своих ворот.
    • «ПСЖ» приобрел 25-летнего российского голкипера летом у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

    Новости по теме
    Мостовой посоветовал меньше говорить про Абаскаля 9
    Мостовой оценил возможный переход Пьянича в ЦСКА 3
    Мостовой заявил, что Мусаев не причастен к победам «Краснодара»: «На поле выходят игроки, а не тренер» 11
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2024 13:55
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    k611
    1726745076
    Сыграл на ноль уже хорошо. Как раз бывает, когда вратаря долго не тревожат, потом какой нибудь неожиданный один удар и гол, потому что голкипер "застоялся"
    Ответить
    Plyash
    1726748871
    Тренер не только сейфы у вратарей на пальцах складывает,но и умение быстро организовать атаку,умение руководить игроками защиты.В этом плане Сафонов не самый слабый,если не будет своим дриблингом в штрафной злоупотреблять.Так держать,Матвей,удачи тебе.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+