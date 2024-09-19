ФИФА обновила рейтинг сборных, Россия потеряла одну позицию

ФИФА сегодня обновила рейтинг мужских национальных сборных, в котором учтены матчи, прошедшие в сентябре.

Сборная России потеряла в нем одну позицию, опустившись на 34-е место. Ее опередил Кот-д’Ивуар.

В первой десятке не произошло никаких изменений, лидирует по-прежнему сборная Аргентины.