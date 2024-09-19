Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • ФИФА обновила рейтинг сборных, Россия потеряла одну позицию

    ФИФА обновила рейтинг сборных, Россия потеряла одну позицию

    ФИФА сегодня обновила рейтинг мужских национальных сборных, в котором учтены матчи, прошедшие в сентябре.

    Сборная России потеряла в нем одну позицию, опустившись на 34-е место. Ее опередил Кот-д’Ивуар.

    В первой десятке не произошло никаких изменений, лидирует по-прежнему сборная Аргентины.

    • В сентябре сборная России сыграла товарищеский матч с Вьетнамом в Ханое, в котором победила со счетом 3:0. Игра с Таиландом не состоялась из-за тайфуна.
    • Следующее обновление рейтинга ФИФА запланировано 24 октября.

    Новости по теме
    Боснийский журналист – о словах Пьянича про сборную России: «Он никогда этого не говорил» 20
    Сафонов – о 238 миллионах на нужды дочери до 18 лет: «Нужно ли мне обращаться в органы опеки из‑за того, что над ребенком издеваются?» 1
    Сафонов сделал выбор между русской и французской кухней 3
    Источник: официальный сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2024 11:55
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    "supermax"
    1726736943
    Смысл сейчас от этой сборной
    Ответить
    The only one
    1726751713
    катастрофа на которую никто кроме статистов даже не обратил внимания
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+