ФИФА обновила рейтинг сборных, Россия потеряла одну позицию

ФИФА сегодня обновила рейтинг мужских национальных сборных, в котором учтены матчи, прошедшие в сентябре.
Сборная России потеряла в нем одну позицию, опустившись на 34-е место. Ее опередил Кот-д’Ивуар.
В первой десятке не произошло никаких изменений, лидирует по-прежнему сборная Аргентины.
- В сентябре сборная России сыграла товарищеский матч с Вьетнамом в Ханое, в котором победила со счетом 3:0. Игра с Таиландом не состоялась из-за тайфуна.
- Следующее обновление рейтинга ФИФА запланировано 24 октября.