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    «Челси» намерен избавиться от Мудрика в январе

    Михаил Мудрик может покинуть «Челси» во время зимнего трансферного окна.

    Новый главный тренер команды Энцо Мареска предпочитает использовать других вингеров.

    В связи с этим Мудрик в этом сезоне провел на поле всего 225 минут, сделав 1 ассист в 4 матчах.

    Интерес к украинцу проявляет «Марсель». Возможно, в январе французы попытаются арендовать его.

    Также «Челси» не рассчитывает на Акселя Дисаси, Бенуа Бадьяшиля и Бена Чилвела.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: TeamTalk

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    18.09.2024 23:36
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    TOMSON
    1726695535
    Марсель это уже больше похоже на правду…
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