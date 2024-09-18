«Челси» намерен избавиться от Мудрика в январе

Михаил Мудрик может покинуть «Челси» во время зимнего трансферного окна.

Новый главный тренер команды Энцо Мареска предпочитает использовать других вингеров.

В связи с этим Мудрик в этом сезоне провел на поле всего 225 минут, сделав 1 ассист в 4 матчах.

Интерес к украинцу проявляет «Марсель». Возможно, в январе французы попытаются арендовать его.

Также «Челси» не рассчитывает на Акселя Дисаси, Бенуа Бадьяшиля и Бена Чилвела.

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