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    • Глушенков: «Когда я возвращался в «Спартак», моя карьера падала на дно»

    Глушенков: «Когда я возвращался в «Спартак», моя карьера падала на дно»

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился воспоминаниями о периоде карьеры в «Спартаке».

    • 25-летний футболист был в московском клубе с 2019 по 2022 год.
    • Он провел за спартаковцев всего 11 матчей и не сделал ни одного голевого действия.
    • Глушенкова трижды отдавали в аренду.

    – Что было плохого в «Спартаке»?

    – Я к этой теме уже не возвращаюсь, не хочу что-то вспоминать. Я в общих чертах скажу: наверное, с себя надо было начать в каком-то плане.

    Но в любом случае были какие-то моменты, когда люди, которые смотрят футбол, я бы даже сказал, что они в нем разбираются, а не просто смотрят, говорили: «Как ты можешь не играть, а играет вот этот, например, человек?» Я говорю: «Вот так вот. Не ко мне вопросы».

    Я ушел в аренду в «Крылья» в первый раз. Я хорошо себя показывал, правильно? Прихожу обратно, играю первый тайм с «Сочи». Да, были два момента, когда я не попал по воротам, не забил. И все, меня в перерыве меняют.

    И на следующий день на теории меня и Соболева, нас двоих песочили: «У вас по датчикам мало смены направления было. Вы как в футбол вообще играете?»

    Я вот так смотрю, думаю: «Что?» Соболь забил гол или два даже, а «у вас мало смены направления». А что, на смене направления только люди в футбол играют или что? Мне больше вот это было непонятно.

    Ну и все. Потом я уезжаю в сборную, потом «кресты». Опять по новой. «Химки», восстановился, отыграл 4-5 игр хорошо. Потом «Крылья», аренда на год. Опять вроде хорошо провел сезон.

    Опять возвращаюсь, говорят: «Не нужен». И все. Даже в тех моментах, когда я уходил в аренду, моя карьера и так шла в гору. Когда я возвращался, она опять на дно падала.

    – Ты слышал версию, что, когда в этому году тебя «Спартак» снова рассматривал, спросили мнение Артема Реброва и он сказал: «Не надо, он коллектив нам испортит».

    – Это я видел. Так говорят, я тоже не знаю ничего. Я не пошел бы туда.

    – А вообще было предложение?

    – Не знаю. Не было, наверное.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    18.09.2024 23:11
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    Комментарии (23)
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    Snek
    1726696418
    Какая-то недобрая массовая дискредитация Спартака со стороны Зенита началась. Помоями все друг друга поливали, но сейчас это прям начало носить массовый, особенно от бывших игроков. Зенит почувствовал конкуренцию с командой с пятого места или это просто самоутверждение? Возможно тезис "Зенит - позор российского футбола" действительно становится правильным. З.Ы. Я сам не люблю Спартак намного больше, чем Зенит, но это уже выходит за все рамки спортивной ненависти друг к другу.
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    Иван Петров 1986
    1726724044
    Ну ты теперь звезда. Смотри а то она опять на дно упадет.
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    rash1959
    1726725988
    Футболист, настоящий, никогда не будет поливать говном бывшие клубы. Играет и играет, рот на замке особенно на подобные провокационные темы. А эта ранняя "звездуля" ртом работает на славу, все вокруг говно, а я молодец. Прав Ребров, такое говнецо малое, а запаху много.
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    Sergey-Martinov-yandex
    1726727394
    На одного звездобола в РПЛ, стало больше.
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    Вежливый такой
    1726729702
    Повезло ему, что так случилось. А то бы стал лузером.
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    anatolich72
    1726729731
    Обиженка х-ов,да ещё и стукачек, правильно не взяли, таких в зеньку.
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    ivany4
    1726734515
    Ты бы лучше рассказал, как тебе и соболю Тедеско внушал коллективную игру, а вы скулили по углам, что иностранцы вам не указ. Вот ты и скакал по арендам, да по больницам. Ты же сам себе футболист.)) Посмотрим на сколько хорош. Видимо даже в те "смутные" времена, оставались в клубе люди заботившиеся о чистоте рядов.
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    nik55
    1726737558
    ты скоро и здесь будешь на дне
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    DOCTOR PENALTY
    1726739950
    Просто тоска. *****!
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    яцык
    1726745910
    и тогда мы с соболем решили идем на север
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