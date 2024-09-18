Глушенков: «Когда я возвращался в «Спартак», моя карьера падала на дно»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился воспоминаниями о периоде карьеры в «Спартаке».

25-летний футболист был в московском клубе с 2019 по 2022 год.

Он провел за спартаковцев всего 11 матчей и не сделал ни одного голевого действия.

Глушенкова трижды отдавали в аренду.

– Что было плохого в «Спартаке»?

– Я к этой теме уже не возвращаюсь, не хочу что-то вспоминать. Я в общих чертах скажу: наверное, с себя надо было начать в каком-то плане.

Но в любом случае были какие-то моменты, когда люди, которые смотрят футбол, я бы даже сказал, что они в нем разбираются, а не просто смотрят, говорили: «Как ты можешь не играть, а играет вот этот, например, человек?» Я говорю: «Вот так вот. Не ко мне вопросы».

Я ушел в аренду в «Крылья» в первый раз. Я хорошо себя показывал, правильно? Прихожу обратно, играю первый тайм с «Сочи». Да, были два момента, когда я не попал по воротам, не забил. И все, меня в перерыве меняют.

И на следующий день на теории меня и Соболева, нас двоих песочили: «У вас по датчикам мало смены направления было. Вы как в футбол вообще играете?»

Я вот так смотрю, думаю: «Что?» Соболь забил гол или два даже, а «у вас мало смены направления». А что, на смене направления только люди в футбол играют или что? Мне больше вот это было непонятно.

Ну и все. Потом я уезжаю в сборную, потом «кресты». Опять по новой. «Химки», восстановился, отыграл 4-5 игр хорошо. Потом «Крылья», аренда на год. Опять вроде хорошо провел сезон.

Опять возвращаюсь, говорят: «Не нужен». И все. Даже в тех моментах, когда я уходил в аренду, моя карьера и так шла в гору. Когда я возвращался, она опять на дно падала.

– Ты слышал версию, что, когда в этому году тебя «Спартак» снова рассматривал, спросили мнение Артема Реброва и он сказал: «Не надо, он коллектив нам испортит».

– Это я видел. Так говорят, я тоже не знаю ничего. Я не пошел бы туда.

– А вообще было предложение?

– Не знаю. Не было, наверное.

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