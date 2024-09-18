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    Сергеев рассказал об уходе из «Зенита»

    Иван Сергеев ответил на вопросы о решении покинуть «Зенит» и вернуться в «Крылья Советов».

    • Самарцы выкупили нападающего за 2 миллиона евро.
    • Контракт с новичком подписан на три года.
    • Сергеев уже выступал за «Крылья» с 2020 по 2022 год.

    – В какой момент ты понял, что надо уходить из «Зенита»?

    – Когда не играешь, начинаешь терять форму и навыки. Через матчи легче набирать кондиции.

    С уходом решилось уже под конец окна. С «Зенитом» разошелся тепло, пожелал всем удачи.

    – Трансферы нападающих – Соболева и Гонду – повлияли на твой уход?

    – Мне об этом не говорили, не лезу в эти дела. Решал только свои вопросы. Рад, что вернулся в «Крылья».

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    Источник: Sport24

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    18.09.2024 23:00
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    Комментарии (1)
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    Garrincha58
    1726723605
    Лукавит конечно хотел бы и дальше выходить на замену, но при таком наборе нападающих шансов почти нет и правильно сделал что ушёл
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