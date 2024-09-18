Сергеев рассказал об уходе из «Зенита»

Иван Сергеев ответил на вопросы о решении покинуть «Зенит» и вернуться в «Крылья Советов».
- Самарцы выкупили нападающего за 2 миллиона евро.
- Контракт с новичком подписан на три года.
- Сергеев уже выступал за «Крылья» с 2020 по 2022 год.
– В какой момент ты понял, что надо уходить из «Зенита»?
– Когда не играешь, начинаешь терять форму и навыки. Через матчи легче набирать кондиции.
С уходом решилось уже под конец окна. С «Зенитом» разошелся тепло, пожелал всем удачи.
– Трансферы нападающих – Соболева и Гонду – повлияли на твой уход?
– Мне об этом не говорили, не лезу в эти дела. Решал только свои вопросы. Рад, что вернулся в «Крылья».
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