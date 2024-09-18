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    Клуб РПЛ наказан трансферным баном

    РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов.

    Подмосковный клуб наказан трансферным баном из-за задолженности перед членам штаба бывшего главного тренера Андрея Талалаева.

    «Химки» не рассчитались с Антоном Мельниченко, Сергеем Рыжиковым, Юрием Нагайцевсом и Серджио Джовани.

    • Талалаев ушел в отставку 20 июня.
    • «Химки» набрали 6 очков в 8 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице.
    • Летом клуб усилил состав 21 игроком.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: сайт РФС

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    18.09.2024 21:58
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1726728725
    Зарплата опять разошлась по карманам, За это наказаны трансферным баном.
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