Клуб РПЛ наказан трансферным баном

РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов.
Подмосковный клуб наказан трансферным баном из-за задолженности перед членам штаба бывшего главного тренера Андрея Талалаева.
«Химки» не рассчитались с Антоном Мельниченко, Сергеем Рыжиковым, Юрием Нагайцевсом и Серджио Джовани.
- Талалаев ушел в отставку 20 июня.
- «Химки» набрали 6 очков в 8 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице.
- Летом клуб усилил состав 21 игроком.
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