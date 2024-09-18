Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Жироной»

Матвей Сафонов сегодня дебютирует за «ПСЖ» в официальном матче.
Вратарь включен в стартовый состав парижан на игру 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны».
Он сыграет вместо Джанлуиджи Доннаруммы, у которого возникли проблемы с мышцами бедра.
- Начало матча – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.
- «ПСЖ» летом купил Сафонова у «Краснодара» за 20 млн евро и дал ему зарплату в размере 4,8 млн евро в год.
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